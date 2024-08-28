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Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı

Amerikan askerlerinin 2005’te Irak’ın Hadisa kentindeki katliamına ait yıllardır gizlenen fotoğraflar, New Yorker dergisinin açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Fotoğraflarda, en küçüğü 3 yaşındaki çocuklar dahil olmak üzere kadın ve yaşlıdan oluşan 24 sivilin kanlar içindeki cesetleri yer alıyor. Katliamın failleri yargılanmadı ve dönemin ABD Savunma Bakanı, askerleri övmüştü.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:17 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:05
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı

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Amerikan askerlerinin 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde gerçekleştirdiği ve 24 sivilin öldürüldüğü katliama dair yıllardır saklanan fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

New Yorker dergisinin ABD ordusuna açtığı dava sonucunda elde edilen fotoğraflar ilk kez dergi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı.

Dergini haberinde, 19 Kasım 2005 tarihinde Hadisa kentinde Amerikan askerlerini taşıyan bir aracın saldırıya uğramasının ardından ABD askerlerinin o bölgede bulunan evlere girerek 24 sivili katlettiği güne ilişkin detaylar aktarıldı.

KÜÇÜK BÜYÜK DEMEDEN KATLETMİŞLERDİ

Buna göre ABD askerleri katliamda en küçüğü 3 yaşındaki bir çocuk olmak üzere çeşitli yaş gruplarındaki 24 sivili dakikalar içerisinde öldürdü, cesetleri numaralandırdı ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekti.

YILLARDIR SAKLANAN FOTOĞRAFLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

New Yorker dergisi, katliamda öldürülen kişilerin aileleriyle birlikte ABD ordusuna dava açtı. Yıllardır kamuoyundan saklanan fotoğrafların gün yüzüne çıkmasını talep etti ve yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından ordu bu fotoğrafları dergiye iletmek zorunda kaldı.

KANLI KATİLAM FOTOĞRAFLARI

Derginin yayımladığı fotoğraf karelerinden birinde 5 yaşında Zeynep Yunus Salim adında bir kız çocuğu başından vurulmuş halde ve sırtında ABD askerleri tarafından "11" yazısı yazılmış şekilde görünüyor.

Bir başka karede ise adının Ayda Yasin Ahmed olduğu belirtilen bir kadın, aynı yatakta çocuklarının cesetleriyle birlikte kanlar içinde yer alıyor. Fotoğrafta yer alan kurbanların isimlerinin Saba (10), Ayşe (3), Zeynep (5), Muhammed (8) ve Ayda olduğu belirtildi.

Bir diğer karede ise 3 yaşındaki Ayşe Yunus Salim adlı en küçük kurbanın yanağında, vurulduktan sonra Amerikan askerleri tarafından yazılan "12" yazıldığı görülüyor.

Fotoğrafların birinde ise adının Esma Selman Rasif olduğu belirtilen bir anne, 4 yaşındaki oğlu Abdullah ile yan yana vurulmuş olarak bulunuyor. Bu kareye ilişkin notta, annenin sol elinin oğlunun üzerinde olduğu, küçük çocuğun başından vurulduğu ve soruşturmaya göre ateş eden ABD askerinin 2 metreden daha yakın mesafeden tetiğe bastığı ifade edildi.

Haberin sonunda yer alan diğer bir karede ise ABD askerleri tarafından üniversiteye giderken yolda çevrilen ve öldürülen 5 sivilin yerdeki cesetleri yer alıyor.

Dergideki haberde hayatta kalan tek kişinin, katliam sırasında yatağın yanındaki bir köşeye saklanan 11 yaşındaki Safa adında bir çocuk olduğu belirtildi.

Habere göre, katliamla ilgili soruşturma kayıtlarında olayın faillerinden biri olan Onbaşı Stephen Tatum, müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce odadaki insanların kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini ve "çocuk olduğunu bildiği halde onlara ateş etmeye devam ettiğini" anlattı.

Amerikan Deniz Piyadelerine bağlı askerler, 2005 yılında Irak'ın Hadisa kentinde 24 sivili katletmiş, yargılanan 4 asker hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Canice gözlerini bile kırpmadan katliam gerçekleştiren hiçbir asker ceza almamıştı. Olayın ardından ABD Savunma Bakanı da olan dönemin komutanlarından James Mattis, katliamın faillerinden birine övgü dolu bir mektup yazmış ve olaya karışan askerlerin "masum" olduğunu savunmuştu.

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