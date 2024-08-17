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Doha'daki ateşkes müzakerelerine Avrupa'dan destek: 4 ülkeden ortak açıklama!

İsrail'in saldırılarını durdurması için görüşmelerin sürdüğü Katar'ın başkenti Doha'da, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri bakanları Gazze'de ateşkes müzakerelerine destek vereceklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 19:15 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 19:19
Doha’daki ateşkes müzakerelerine Avrupa’dan destek: 4 ülkeden ortak açıklama!

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İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda düzenlenen çabalara ortak bir açıklama yaparak destek verdiklerini bildirdi.

4 AVRUPA ÜLKESİNDEN DESTEK

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri bakanları, Gazze ateşkesine destek vereceklerini açıkladı.

Konuya ilişkin 4 bakanın yaptığı ortak açıklamada, "Biz, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri bakanları olarak, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması amacıyla ABD, Mısır ve Katar tarafından sürdürülen arabuluculuk çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugüne kadar benimsenen yapıcı tutumdan övgüyle söz edilirken, teknik çalışmaların süreceği ve üst düzey yetkililerin anlaşmayı sonuçlandırmak için bir araya geleceği haberinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Tüm tarafların sürece katılmaya çağrıldığı açıklamada, "Bölgede barış olasılığını baltalayacak şekilde gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

DOHA'DA BAŞLAYAN MÜZAKERELER KAHİRE'DE SÜRECEK

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

''BIDEN'IN ATEŞKES BİLDİRİSİ DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELER İLE UYUŞMUYOR''

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

''SALDIRIYI DURDURMA NİYETİ YOK, ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR''

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetmişti.

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