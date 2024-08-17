Doha’daki ateşkes müzakerelerine Avrupa’dan destek: 4 ülkeden ortak açıklama!

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, Gazze 'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda düzenlenen çabalara ortak bir açıklama yaparak destek verdiklerini bildirdi.

4 AVRUPA ÜLKESİNDEN DESTEK

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri bakanları, Gazze ateşkesine destek vereceklerini açıkladı.

Konuya ilişkin 4 bakanın yaptığı ortak açıklamada, "Biz, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri bakanları olarak, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması amacıyla ABD, Mısır ve Katar tarafından sürdürülen arabuluculuk çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugüne kadar benimsenen yapıcı tutumdan övgüyle söz edilirken, teknik çalışmaların süreceği ve üst düzey yetkililerin anlaşmayı sonuçlandırmak için bir araya geleceği haberinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Tüm tarafların sürece katılmaya çağrıldığı açıklamada, "Bölgede barış olasılığını baltalayacak şekilde gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.