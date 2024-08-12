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Almanya sivilleri katleden soykırımcı İsrail'in avukatlığına soyundu! Pes dedirten açıklama: Kendini savunma hakkı var

Katil İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinliyi katletmişti. Alçak saldırının ardından Almanya, soykırımcı İsrail'in avukatlığına soyundu. Yapılan skandal açıklamada Almanya, "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 23:04 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 23:04
Almanya sivilleri katleden soykırımcı İsrail’in avukatlığına soyundu! Pes dedirten açıklama: Kendini savunma hakkı var

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İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırısını savundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang BuechnerAlmanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Scholz ve katil NetanyahuAlmanya Başbakanı Scholz ve katil Netanyahu

Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz ve katil NetanyahuAlmanya Başbakanı Scholz ve katil Netanyahu

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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