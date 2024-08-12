Almanya sivilleri katleden soykırımcı İsrail’in avukatlığına soyundu! Pes dedirten açıklama: Kendini savunma hakkı var

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırısını savundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner



Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.