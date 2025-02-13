Donald Trump Ürdün Kralı’na Gazzeliler’in sürgün planını anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump, 1.8 milyon Gazzeli insanı, Mısır ve Ürdün'e gönderme fikrini ortaya attı. Bunun için nabız yoklamaya başladı. Dünya ayağa kalktı. Ama o geri adım atmadı.



Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'a çağırdı. Yapılan görüşmede Kral Abdullah'ın Trump'a yönelik "Yüce hedefleriniz için ortak çalışacağız, Orta Doğu'ya barış ve istikrarı siz getireceksiniz" sözleri şaşırttı: Sürgüne razı mı oldun!



TRUMP: PUTIN İLE ANLAŞTIK

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda 1.5 saat görüştü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını söyledi. "Milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz" dedi.

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