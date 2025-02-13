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Donald Trump Ürdün Kralı'na Gazzeliler’in sürgün planını anlattı!

Donald Trump, ayağına çağırdığı Ürdün Kralı 2. Abdullah’a, Gazzeliler’in sürgün planını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Donald Trump Ürdün Kralı’na Gazzeliler’in sürgün planını anlattı!

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    ABD Başkanı Donald Trump, 1.8 milyon Gazzeli insanı, Mısır ve Ürdün'e gönderme fikrini ortaya attı. Bunun için nabız yoklamaya başladı. Dünya ayağa kalktı. Ama o geri adım atmadı.

    Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'a çağırdı. Yapılan görüşmede Kral Abdullah'ın Trump'a yönelik "Yüce hedefleriniz için ortak çalışacağız, Orta Doğu'ya barış ve istikrarı siz getireceksiniz" sözleri şaşırttı: Sürgüne razı mı oldun!

    TRUMP: PUTIN İLE ANLAŞTIK
    ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda 1.5 saat görüştü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını söyledi. "Milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz" dedi.

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