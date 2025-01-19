PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump kendi adına coin çıkardı!

20 Ocak’ta ABD’nin Başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, kripto paralara sıcak bakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Donald Trump kendi adına coin çıkardı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yemin törenine sayılı gün kala sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'TRUMP' adıyla yeni bir coin çıkarıldığını duyurdu.

    Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 106.4 artarak 21.4 dolara ulaşan TRUMP adlı coin'in piyasa değeri ise yaklaşık 4.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

    Öte yandan, Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlar yapıldı. Trump, seçimlerden tam 50 gün önce yeni bir kripto para platformu başlattığını duyurmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de 15 aydır süren soykırıma ateşkes freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!