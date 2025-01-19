Donald Trump kendi adına coin çıkardı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yemin törenine sayılı gün kala sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'TRUMP' adıyla yeni bir coin çıkarıldığını duyurdu.

Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 106.4 artarak 21.4 dolara ulaşan TRUMP adlı coin'in piyasa değeri ise yaklaşık 4.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlar yapıldı. Trump, seçimlerden tam 50 gün önce yeni bir kripto para platformu başlattığını duyurmuştu.