Bank of America çalışanlarına 1 milyar dolarlık hisse senedi verecek!

Bank of America, 2024'te ABD'nin ikinci büyük kredi kuruluşunun güçlü performansının ardından küresel çalışanlarının çoğuna 1 milyar dolar hisse senedi vermeye hazırlanıyor.

BofA'nın 2024 yılı sonu itibarıyla 213 bin 193 çalışanı bulunuyor. Bu haftanın başlarında, BofA'nın dördüncü çeyrek kârı, ticari faaliyetin desteğiyle beklentileri aştı.

Bankacılık devinin 2024 yılı geliri, 100 milyar doları aşarken, kârı da 27,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankanın elinde çalışanları kaçırmamak için bu ikramiyeyi ödeyeceği belirtiliyor.