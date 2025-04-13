İsrail Gazze'deki tek 'tam kapasiteli' hastaneyi vurdu! Mescid-i Aksa'ya siyonist baskın: Uluslararası topluma "acil" çağrı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 18 bini çocuk 50 binden fazla Filistinli şehadet şerbeti içti.
Siyonist ordu son olarak, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediBölgeden dakika dakika tüm detaylar Takvim.com.tr'de.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, çok sayıda fanatik İsrailli, Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan gruplar halinde girerek Aksa'ya baskın yaptı.
Mescid-i Aksa'nın avlusunda provakatif turlar atan İsrailli grup, Talmudik ayinler gerçekleştirdi.
Baskın sırasında İsrail polisinin çevrede konuşlandığı aktarıldı.
Yerel kaynaklar, baskına 189 İsraillinin katıldığı bilgisini verdi.
MESCİD-İ AKSA BASKINLARI
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.
Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu vurgulandı.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastanesi olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını sert şekilde kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde hastane yerleşkesinde bulunan bir binayı hedef aldığı ve tamamen yıktığı aktarıldı.
Saldırı nedeniyle hastanedeki hastalar ve sağlık personelinin mecburen tahliye edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde sekteye uğramasına yol açtığı vurgulandı.
Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası kurumlar ve ilgili taraflardan uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde Gazze'deki sağlık sektörünü korumalarını talep ediyoruz. Gazze'deki sağlık sisteminin korunması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.
İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.
Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu. İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor. Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.
Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.