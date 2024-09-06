Donald Trump, Epstein’in küçük kızları kapattığı adaya uğramadığını açıkladı

ABD eski Başkanı Donald Trump, 5 Kasım Başkanlık seçimlerinde tekrar kazanması durumunda, UFO'lara ait yeni görüntüleri paylaşacağı sözünü verdi. Ayrıca, cinsel suçlardan hükümlü hapishanede ölen Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla belgeyi açıklayacağını bildirdi. Trump, daha önce kadınlarla birlikte Epstein'le birlikte boy boy fotoğrafları çıkmasına rağmen "Ben Epstein'ın adasına gitmedim, neyse ki. Ama birçok kişi gitti" dedi. Adeta kendisini aklamak istercesine "Epstein ile ilgili belgeleri açıklamakta bir sakınca görmüyorum" sözlerini kaydetti.

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