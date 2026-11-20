Koçi Havalimanı'nda F-35 hareketliliği: ABD savaş uçağı acil iniş yaptı
ABD ordusuna bağlı bir F-35 savaş uçağı, batı Japonya'daki Koçi Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Olayın ardından havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşanıp yaşanmadığı ve inişin teknik bir arızadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Yetkililerin uçak ve piste ilişkin incelemeleri sürerken olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.
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ABD ordusuna bağlı bir F-35 savaş uçağı, batı Japonya'daki Koçi Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
JAPONYA'YA ACİL İNİŞ
Kyodo'nun haberine göre, Koçi eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Acil inişin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.
ABD ordusuna ait bir diğer F-35 savaş uçağı Mart 2025'te ülkenin batısındaki Iwakuni Havalimanı'na acil iniş yapmış, tamir ve bakım sürecinde 40 günden fazla burada kalmıştı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya