Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın karasu ihlali hakkında muhalefetin algı operasyonlarına açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Yunanistan'ın kaçak göçmenleri sınırından itmek için Türkiye karasularına girmesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

SERT ŞEKİLDE İFADE EDİLDİ

Açıklamada "Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkimiz Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletilmiştir" denildi.

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONU

Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürlerin belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirilmekte olduğu belirtilen açıklamada, muhalefetin algı operasyonları hakkında "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.