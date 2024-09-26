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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın karasu ihlali hakkında muhalefetin algı operasyonlarına açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın karasu ihlali hakkında bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından Ege Denizi’nde gerçekleştirilen karasuyu ihlallerinin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:27 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:30
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın karasu ihlali hakkında muhalefetin algı operasyonlarına açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

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Yunanistan'ın kaçak göçmenleri sınırından itmek için Türkiye karasularına girmesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

SERT ŞEKİLDE İFADE EDİLDİ
Açıklamada "Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkimiz Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletilmiştir" denildi.

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONU
Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürlerin belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirilmekte olduğu belirtilen açıklamada, muhalefetin algı operasyonları hakkında "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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