SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Meta'dan flaş karar: Gerçeklik kontrolü kalkıyor | Mark Zuckerberg gerekçeyi duyurdu

Meta, Facebook ve Instagram'daki "gerçeklerin kontrolü" uygulamasını kaldıracağını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, bu değişikliğin üçüncü taraf teyitçilerinin önyargıları ve aşırı içerik denetimi nedeniyle yapıldığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 00:56 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:02
Meta’dan flaş karar: Gerçeklik kontrolü kalkıyor | Mark Zuckerberg gerekçeyi duyurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, çevrim içi video paylaşımında, şirketin yeni kararı hakkında bilgi verdi.

    Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Facebook ve Instagram paylaşımlarındaki içerikler üzerinde üçüncü taraflar tarafından yapılan "gerçeklerin kontrolü" uygulamasını sonlandırma kararı alınmasıyla ilgili Zuckerberg, teyit edicilerin kendi önyargıları olması ve içeriklerin aşırı şekilde kontrol edilmesinden dolayı böyle bir değişikliğe gideceklerini belirtti.

    Meta'nın, platformlarındaki içeriği yönetmek için karmaşık sistemler kurma yaklaşımının "çok ileri gittiğini" ve çok fazla içeriği sansürleyerek "çok fazla hata" yaptığını itiraf eden Zuckerberg, platformda terörizm, çocuk cinsel istismarı ve uyuşturucu gibi yasa dışı konulara odaklanmaya devam ederken, göç ve cinsiyet gibi ana akım tartışmalarda kısıtlamaları kaldırarak "daha fazla ifade özgürlüğüne" izin vermeyi planladıklarını kaydetti.

    Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ABD'nin, ifade özgürlüğü konusunda dünyada en güçlü anayasal korumalara sahip olduğunu dile getiren Zuckerberg, öte yandan teknolojik şirketlere yönelik baskı yapıldığını vurguladı ve "Son dört yıldır ABD hükümetinin bile sansür için baskı yapması çok zordu." diye konuştu.

    Zuckerberg, ABD içindeki sansür çabalarının, dünyadaki "diğer hükümetleri daha da ileri gitmeye cesaretlendirdiğini" kaydederek, küresel olarak ifade özgürlüğünü korumada Amerikan liderliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    20 Ocak'ta görevine başlayacak seçilmiş başkan Donald Trump ile artan küresel sansür baskılarına karşı koymak için işbirliği yapmayı planladığını söyleyen Zuckerberg, "Son seçimler ayrıca bir kez daha ifade özgürlüğüne öncelik verme yönünde kültürel bir dönüm noktası gibi hissettiriyor." dedi.

    Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    X TARAFINDAN KULLANILAN "TOPLULUK NOTLARI" MODELİNE BENZER BİR UYGULAMAYA GEÇİLECEK
    Meta Küresel İşler Sorumlusu Joel Kaplan da şirketin yeni politikası hakkındaki detayları paylaştı.

    Kaplan, "gerçeklerin kontrol edilmesi" yerine Elon Musk'ın sosyal medya platformu X tarafından kullanılan "topluluk notları" modeline benzer bir uygulamaya geçileceğini aktararak, "Bu yaklaşımın, X üzerinde işe yaradığını gördük. Bu sayede toplulukların, gönderilerin potansiyel olarak yanıltıcı olup olmadığına ve daha fazla bağlama ihtiyaç duyup duymadığına karar vermeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

    Yeni sistemin gelecek birkaç ay içinde aşamalı olarak devreye alınacağını açıklayan Kaplan, şirketin yıl boyunca bu uygulamayı iyileştirmek için çalışacağını dile getirdi.

    Tartışmalı içerik kararları konusunda hakem olarak görev yapmak üzere kurulan Meta'nın yarı bağımsız Denetim Kurulu da alınan yeni değişiklik kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni yaklaşımın ifade özgürlüğüne katkısıyla ilgili çalışmaları dört gözle beklediklerini bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü
    Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı
    İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye
    Kerimcan Durmaz isimli sapkına ’yasa dışı bahis’ tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi
    İsrail basını Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil
    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada
    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı
    Grönland, Kanada, Meksika, Panama: Trump haritayı çizdi Trudeau ve Musk birbirine girdi
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri
    Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu