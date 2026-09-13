Bakan Fidan'dan Şam'da İsrail’e sert terör tepkisi... 1974 mutabakatına dönüş çağrısı! Erdoğan'ın Suriye ziyaretini ilan etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Şam’da düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinde gelinen yeni dönemi değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın gelecekte Suriye’ye resmi ziyaret planladığını duyuran Fidan, terör örgütü SDG’nin kendini feshederek devlet kurumlarına entegre olmasını tarihi adım olarak nitelendirdi. İkili ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi konulurken, İsrail’in Suriye’yi istikrarsızlaştıran saldırılarına sert tepki gösterildi. İsrail’in T4 Askeri Hava Üssü’ne yönelik saldırılarını kınayan Fidan, bölgedeki kalıcı çözüm için 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönülmesi gerektiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki gün sürecek Suriye temasları başladı.
Bakan Fidan, Suriye'de mevkidaşı Esad Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin son iki yılda büyük ivme kazandığını belirterek Başkan Erdoğan'ın yakın gelecekte Şam'a resmi ziyaret planladığını açıkladı.
Suriye hükümetinin yürüttüğü reform ve toparlanma çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Fidan, SDG'nin kendini feshederek Suriye devlet kurumlarına ve Millî Ordu bünyesine entegre olma kararını olumlu ve zaruri bir adım olarak niteledi.
Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ticaret hacminin orta vadede 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, enerji ve demir yolu gibi stratejik bağlantısallık projelerinin gündemde olduğunu ifade etti.
ABD'nin Suriye'yi yaptırım listelerinden çıkarmasını ve nükleer dosyanın kapanmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Bakan Fidan Suriye'nin istikrarını hedef alan İsrail saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bu müdahalelerin dolaylı olarak terör örgütlerinin işine yaradığını söyledi.
Fidan, bölgedeki huzur için 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde bir güvenlik mutabakatına dönülmesi gerektiğini kaydetti.
Eski rejimin baskıcı politikalarına dikkat çeken Bakan Fidan, "Eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını emen, sömüren rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten husus olmuştur." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ PLANLANIYOR
İkili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ortak Planlama Grubu kurulduğunu aktaran Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisine ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik." diye konuştu.
"SDG'NİN KENDİNİ FESHETMESİ KIYMETLİ ADIM"
Terör örgütü SDG'nin aldığı kararı olumlu karşıladıklarını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:
"SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli adım, önemli girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli yapıcı cevap. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker Milli Ordu altında birleştiriliyor."
"TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor ülkeler listesinden çıkarmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının nükleer dosyayı kapatmasını tebrik eden Fidan, "Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde getirdiği geniş iş insanı heyetiyle Şam'a, Halep'e ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli iş birliği potansiyeli olduğunu değerlendirmekteyiz." bilgisini paylaştı.
Bölgesel bağlantısallık projelerinin öneminin altını çizen Fidan, Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan hattında inşa edilecek demir yolu projesi üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını bildirdi.
"İSRAİL DEAŞ GİBİ ÖRGÜTLERE DESTEK VERİYOR"
Bölgedeki olumlu tabloyu bozan tek aktörün İsrail olduğunu dile getiren Fidan, "İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. T4 Askeri Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye zarar vermektedir. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"1974 ANLAŞMASI TEMELİNDE GÜVENLİK DÜZENLEMESİ ŞART"
Suriye'nin güneyindeki Dürzi toplumunun durumuna ve Süveyda Yol Haritası'na değinen Fidan, "İsrail'le güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini bellidir. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı tutum bekliyoruz." dedi.
ŞARA İLE DE GÖRÜŞECEK
Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Ziyaret, Fidan ile Şeybani'nin 6 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yaptığı görüşmelerin devamı niteliği taşıyor. Temasların en öncelikli gündem maddesini güvenlik politikaları oluşturuyor.
YPG'NİN FESHİ MASADA
Terör örgütü YPG/SDG'nin fesih kararı ile entegrasyon sürecinde yaşanan son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak.
Alınan kararların zamanında uygulanmasının taşıdığı önem Şam yönetimine aktarılacak.
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI ORTAK TUTUM
Bakan Fidan'ın çantasındaki diğer önemli dosyayı Suriye'nin güneyindeki gerilim oluşturuyor.
İsrail'in Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek.
İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek diplomatik adımlar değerlendirilecek.
Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin yürüttüğü çabalar ikili ilişkiler çerçevesinde gözden geçirilecek.
TÜRKMENLERE EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU
Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması ilkeleri teyit edilecek.
Suriye Türkmenleri dahil toplumun bütün bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının taşıdığı kritik önem vurgulanacak.
Siyasi çözüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik beklentiler dile getirilecek.
EKONOMİK TOPARLANMAYA TAM DESTEK
Diplomatik temaslarda ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler masaya yatırılacak.
Türkiye'nin, Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.