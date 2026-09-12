Zelenskiy G20'yi işaret etti: "Putin ile görüşmeye hazırım"! Rusya'dan jet yanıt: Çok istiyorsa...
ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya lideri Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu açıklayan Zelenskiy'e, Sergey Lavrov'dan "iyi niyet" vurgulu bir yanıt geldi. Moskova yönetimi, Ukrayna tarafındaki temas yasağına rağmen davetiye gönderildiğini hatırlatarak görüşme için adresi Moskova'yı işaret ederek, "Görüşmek istiyorsa gelsin" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye röportaj verdi. Zelenskiy, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna, "Evet, elbette" yanıtını verdi.
"BİR ARAYA GELMELİ, KARARLAR ALMALIYIZ"
Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretinin "iyi bir sinyal" olduğunu ve ikilinin Moskova'nın yanı sıra Kiev'i de ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi.
Zelenskiy ülkesinin çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda olduğunu, ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.
Bir diğer yandan Putin, 2019'dan beri G20 zirvesine katılmadı. Geçtiğimiz ay Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD tarafından Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 ülkeleri toplantısına davet edilmişti, ancak bu durum Avrupalı liderleri kızdırmıştı.
RUSYA'DAN YANIT
Zelenskiy'nin bu ifadeleri sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir yanıt geldi. Zelenskiy'nin Putin ile görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklama yaptı.
"GÖRÜŞMEK İSTİYORSA MOSKOVA'YA GELEBİLİR"
Lavrov, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var" ifadelerini kullandı. Lavrov, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini belirterek, "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.
"BİZİM AÇIMIZDAN BÜYÜK İYİ NİYET GÖSTERGESİ"
Lavrov, "Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov bu konuda zaten konuştu. Bu kişiye davetiye gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi, çünkü kendisi hala Putin ve ekibiyle temasları yasaklayan kararını iptal etmedi. Dolayısıyla bizde iyi niyet eksikliği yok ancak, anladığım kadarıyla kendisinde iyi karakter eksikliği var" ifadelerini kullandı.
G20 ZİRVESİ
ABD, 19 ülke ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliğinden oluşan G20 grubunun bu yılki başkanlığını yürütüyor ve bu dönem Aralık ayında Miami'de yapılacak liderler zirvesiyle sona erecek.
ABD, 5'inci yılına giren ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en ölümcül çatışma olan bu duruma çözüm bulmak için uzun süredir tıkanmış olan müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin ile Trump da hafta başında "son derece samimi" ve "yapıcı" olarak nitelendirilen 1 saatlik telefon görüşmesinde savaşı ele almıştı.