Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye röportaj verdi. Zelenskiy, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD ' nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna, "Evet, elbette" yanıtını verdi.

"BİR ARAYA GELMELİ, KARARLAR ALMALIYIZ"

Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Zelenskiy, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretinin "iyi bir sinyal" olduğunu ve ikilinin Moskova'nın yanı sıra Kiev'i de ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy ülkesinin çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda olduğunu, ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Bir diğer yandan Putin, 2019'dan beri G20 zirvesine katılmadı. Geçtiğimiz ay Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD tarafından Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 ülkeleri toplantısına davet edilmişti, ancak bu durum Avrupalı liderleri kızdırmıştı.