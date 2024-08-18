Dijital tehlike çocukları suça itiyor! Batı’da vahim tablo! 11 yaşındaki çocuk...

Türkiye Eskişehir'deki vahşetle sarsılırken dünya genelinde 10-20 yaş aralığında saldırganlık baş gösteriyor.
Çocuklar sosyal medya veya sanal oyunlarda gördüklerini gerçek hayatta uygulamaya çalışıyor. Özellikle Batı'da birçok ülkede yaşanan olayların altında dijital medya var.
Sabah'ta yer alan habere göre, ABD ve Avrupa'da adı konmamış bir alarm durumu var. Biz de hafta içerisinde Eskişehir'deki vahşetle sarsıldık. 18 yaşındaki saldırgan, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı. Üstelik saldırıyı Batı'daki gibi aşırı sağcı faşistlerin saikleriyle yaptığı belirlendi. Haberimizde Batı'daki gençlere neler olduğunu ele alacağız. 11 yaşında polise taş atan veya 20 yaşında başkana suikast girişiminde bulunan var. Ya da 5 yaşındaki çocukları öldürecek kadar canileşenler... Gençler niye radikalleşiyor? Sosyal medyanın rolü ne? Dijital dünyadan çıkmaları sağlanamaz mı? Uzmanlar ne diyor? Ve tablo ne kadar vahim? ABD ile başlayalım:
TRUMP'I ÖLDÜRECEKTİ
13 Temmuz'a dönelim. Dünyanın kaderi bir anda değişebilirdi. Adeta direkten dönüldü. Donald Trump saliseler içinde suikasttan kurtulmasaydı, ABD'de yer yerinde oynamıştı. Olay yerinde öldürülen saldırgan 20 yaşındaydı. Thomas Matthew Crooks... Yalnız kurt muydu, aşırı sağcı mıydı? Ya da bu yaştaki biri neden başkan adayını öldürmek istemişti? Bu sorular hâlâ aydınlatılamadı. Amacı neydi bilemiyoruz. 5 Kasım'da seçimlere hazırlanan ABD, konuyu kapattı çünkü. Thomas Matthew Crooks aslında çevresi tarafından 'iyi' biri olarak biliniyordu. Hatta lisede Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü'nü almıştı. Satranç ve kodlamayla ilgiliydi. Adli kaydı ile psikolojik sorunları yoktu veya FBI'ın radarında değildi. İngiltere'ye geçelim. Yine geçen ay bir olay yaşandı. 29 Temmuz'da. Southport bölgesindeki bir dans eğitim merkezinde vahşet yaşandı. 5-6 yaşlarındaki çocuklara yönelik bıçaklı bir saldırı yapıldı. 3 çocuk yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. İlk başta sadece saldırganın 17 yaşında olduğu açıklandı. Reşit değil diye kimliği saklandı. Ancak anında sosyal ağlar üzerinden yalan haberler dönmeye başladı. Aşırı sağcılar saldırganın isminin Ali olduğunu ileri sürdü. Hemen sokak olayları başladı, çünkü faşistlere göre katil Müslüman'dı. Tam da aradıkları fırsat ellerine geçmişti. Saldırgan Müslüman değil. Afrika kökenli Hristiyan'dı. Axel Rudakubana... Ama sokaklar karıştı bir kere. Göstericiler polise saldırmaya başladı. Çatışma görüntüleri geldikçe herkesi şok eden gerçek de gün yüzüne çıktı. Faşistlerle birlikte polise taş atanlar arasında 11 yaşındaki çocuklar da vardı. Ya da göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verenlerin bazıları daha 12'sindeydi. 12 yaşlarındaki çocukların şiddet olaylarına karışmaktan yargılanmalarına başlandı. Hatta biri suçlu bulundu. Cezası 2 Eylül'de açıklanacak.
BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜYORLAR
Biraz da Avrupa'nın geneline bakalım. İngiltere'deki olayların sıçradığı İrlanda veya İskoçya'da da çok sayıda çocuk polise saldırmaktan gözaltına alındı. Avusturya'da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları açıklanan 17, 18, 19 yaşındaki üç şüpheli konsere saldırı planlamaktan tutuklandı. Fransa'nın birçok kentindeki banliyölerde çocuklar arasındaki şiddetin önüne geçilemiyor. Dünyanın en mutlu ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç, Danimarka'da da zaman zaman gençler büyük sorun oluyor. Geçmiş yıllarda haberini yapmıştım. İskandinav ülkelerindeki gençlerin sıkıldıkları için lüks arabaları kundakladıkları belirlenmişti.