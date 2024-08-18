Dijital tehlike çocukları suça itiyor! Batı’da vahim tablo! 11 yaşındaki çocuk...

TEK BİR NEDEN YOK



Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hatta çocukların neden bu şekilde radikalleştiklerine dair gerekçeleri sıralıyor. Ortak görüş tek bir ana nedenin olmadığı yönünde oluyor.

* Pandemi sonrası akıl sağlığına dair sorunlar arttı.

* Gençler kendilerinden önceki nesil için "Biz pandemi yaşadık, kriz gördük, savaşlar var, dünya iyi bir yöne gitmiyor, iklim felaketi kapıda... Bizde şans yok. Siz bizim yaşımızda sokaklarda gezip tozuyordunuz" diyerek karamsar bir tablo çiziyor.

* Sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların sorumlusu olarak göçmenleri görüyorlar.

* Araştırmalarda yüksek oranda mutsuz ve kaygılı çıkıyorlar.

* Teknoloji bağımlılığı, sosyal medyadaki yalan haberlere inanma, komplo teorilerini gerçek kabul etmek, dijital dünyada çok fazla vakit geçirip gerçeklerden kopmak gibi faktörler de uçurumun kenarındaki gençleri adeta aşağıya itiyor.

* Birçoğu zamanla insanlardan nefret etme eğilimine kapılıyor ve kendince insanları cezalandırmak için radikal eylemler yapabiliyorlar.

GENEL TABLO ÇOK VAHİM



* ABD: 2001-2022 döneminde yaşları 8'le 12 arasında değişen 2 bin 241 çocuk intihar etti.

* Fransa: 12 – 25 yaş arasındakilerde antidepresan kullanımı hızla yükseliyor.

* Lancet dergisindeki araştırmaya göre 10-24 yaşlarındaki kişilerde görülen sağlık sorunlarının yüzde 45'ini ruhsal hastalıkların oluşuyor.

* 16-24 yaş aralığındaki gençler günde ortalama 7 saatten fazla internette zaman geçiriyor.

* Her dört gençten biri akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığı sorunları yaşıyor.

DİJİTAL PARMAK İZLERİ AYNI



Kanlı eylemler gerçekleştiren 'yeni nesil saldırganların' dijital dünyada takıldıkları yerler genellikle aynı oluyor.

* Sosyal ağlardaki aşırı sağcıları takip ediyorlar.

* Komplo teorilerini okuyorlar.

* Saldırı günü internette manifesto yayınlıyorlar.

* Örneğin Eskişehir ile ABD'de saldırganlar Steam isimli oyun platformundan manifesto yayınladı.

* Genellikle 'yalnız takılan biri' olarak tarif ediliyorlar.

* Vakitlerinin çoğunu odalarında tek ve bilgisayar karşısında oyun oynayarak geçiriyorlar.

* Aynı sosyal ağlara takılıyorlar.

* Bu sosyal ağlar da Instagram, Facebook, X gibi daha üst yaşlardakilerin vakit geçirdiği adresler olmuyor.

* Daha çok oyun platformlarındaki sohbet gruplarından bahsediyoruz.

TAYLOR SWIFT HEDEFTE



Bu yıl verdiği konserleriyle Birleşik Krallık ekonomisine 1,3 milyar dolar kazandırdı. İskoçya'daki sahnesi sırasında kalabalığın etkisiyle sismik hareketlilik saptandı. TIME dergisi Yılın Kişisi seçti. ABD'de 5 Kasım yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yarışı kaybettirebilir yorumları yapılıyor. ABD'li şarkıcı Taylor Swift'ten bahsediyoruz. Bu denli bir güç ve şöhrete karşılık 34 yaşındaki şarkıcının konserleri radikalleşen gençlerin de hedefinde. Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da vereceği konserler terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. 17, 18, 19 yaşındaki üç şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'tan esinlenerek konserleri hedef alacağı belirlendi. Bu arada İngiltere'de 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü saldırı da Taylor Swift temalı dans dersinde gerçekleştirilmişti.





10 SENE SONRA BU ÇOCUKLAR NE OLACAK?



BATI'da gençlerin internet üzerinden radikalleşmeleri aslında çok güncel bir konu değil. En az 7-8 yıldır tartışılıyor. Ancak bundan 7 yıl önce bu gençlerin nereye evrilecekleri bilinmiyordu. Yani şimdilerde 20 yaşlarında olanların neler yapabileceği kestirilemiyordu. Maalesef gördük ki münferit olarak saldırılar düzenlemekten geri durmuyorlar. Gelelim şimdilerde 12-13 yaşında olanlara. Radikalleşme yaşı da saldırıya geçme süreci de gittikçe küçülüyor. Birleşik Krallık'taki yaşananlar aslında bize şunu gösteriyor, dijital dünyada bir şekilde radikalleşen çocuklar artık kitlesel saldırılar içerisinde yer alabiliyor. Dolayısıyla bu çocuklara 10 yıl sonra ne olacak düşünmek bile istemiyorum. Ya da dedik ya ABD'de Trump'a suikastta bulunan da Eskişehir'deki saldırgan da muhtemelen tek başına hareket etti. Peki ya, bu 12-13 yaşlarındaki çocuklar yarın öbür gün herhangi bir merkezden yönlendirilirse ne olacak?