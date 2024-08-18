Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı

ACİLDEN HASTANEYE NAKİL SÜRESİ 2-3 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR Aralık 2022'de acilden hastaneye nakil süresinin 2-3 günü bulduğu Fransa 'da, bir hastanenin acil servisindeki yatakta 90 saatten fazla hastaneye sevk edilmeyi bekleyen 90 yaşındaki hastanın bu sürede altının sadece 1 defa değiştirildiği kaydedildi.

Fransa'da sağlık sistemi çöktü

Samu-Urgence France Sendikasından aynı zamanda milletvekili olan Profesör Philippe Juvin ise acil yatağında beklerken ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtildiği gibi 31'den fazla olduğunu ve bu sayının 150'yi bulduğunu açıkladı.

Juvin, resmi rakamın ülkede gönüllü veri paylaşan 32 bölgeden 19'undaki verileri yansıttığını, gerçek ölüm sayısının ülke geneli için daha da yüksek olduğunu kaydetti.

FRANSA, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DOKTOR SIRALAMASINDA AVRUPA'DA 18.

Her 100 bin kişiye 338 doktor düşerken, aile sağlık merkezleri bazında ise her 100 bin kişiye sadece 149 pratisyen hekim denk geliyor. Bu rakamlar, Eurostat ile verilerini paylaşan 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında Fransa'nın kişi başına düşen doktor sayısının azlığı nedeniyle 18. sırada kalmasına neden oldu.