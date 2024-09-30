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Hollywood'un kirli yüzü! Rapçi Sean Combs'un pedofili iddianamesi hazır: Mağdurlara şantaj ve rüşvet teklifi!

Amerikalı Diddy lakaplı rapçi, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yeniden gündemde. Rapçi Sean Combs'un cinsel saldırılara maruz bırakılarak kaydettiği görüntüler ve organize ettiği partiler nedeniyle suçlandığı bildirildi. Diddy'nin evindeki arama çalışmalarında "cinsel ilişki esnasında el ve ayakları bağlamak için düzenek, gizli kamera ve iç çamaşırlar" da bulundu. Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında şoke eden bir bilgiye daha ulaşıldı. Diddy, Justin Bieber'ı daha çocuk yaşlarda istismar ettiği ve zengin insanlara da istismar ettirdiği iddialarına da ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:17
Hollywood’un kirli yüzü! Rapçi Sean Combs’un pedofili iddianamesi hazır: Mağdurlara şantaj ve rüşvet teklifi!

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"Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri organize etmekle suçlandığı bildirildi.16 Eylül'de tutuklanan Sean 'Diddy' Combs veya Puff Daddy olarak bilinen ABD'li rap şarkıcı cinsel istismar suçu ile yeniden gündemde.

Amerikalı Rapçi Sean Combs'un, cinsel saldırılara maruz bıraktığı organize partiler (Takvim.com.tr | Arşiv)Amerikalı Rapçi Sean Combs'un, cinsel saldırılara maruz bıraktığı organize partiler (Takvim.com.tr | Arşiv)

SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET

Combs'un, "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurarak insanları bu partilere zorla getirdiği belirtilen iddianamede ayrıca, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkililerinin 25 Mart'ta ünlü rapçinin Los Angeles ve Miami'deki evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddenin" ele geçirdiği aktarıldı.

Amerikalı Rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)Amerikalı Rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)

TANIKLAR SESSİZLİĞİNİ BOZMUYOR!

İddianameyi hazırlayan savcıların açıklamalarına göre, yetkililerin her iki eve düzenlenen baskınlarda ele geçirdiği objeler arasında seri numaraları tahrip edilmiş 3 AR-15 tipi tüfek, bir tambur şarjör gibi ateşli silah ve mühimmat da bulunuyor.

"Combs, birden fazla kez, mağdur ile tanıkları korkutmak ve tehdit etmek için ateşli silah taşıdı veya bunları kullanarak gözdağı verdi" şeklinde yer verilen iddianamede, Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de söylendi. İddianamede ayrıca, "partilerden sonra mağdurlara, seks işçilerine ve Combs'a, aşırı uyuşturucu kullanımı ve fiziksel yorgunluk nedeniyle serum takıldığı" ifadeleri yer aldı.

Diddy lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)Diddy lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)

YETKİLİLERE SUS PAYI!

New York Times'ın haberine göre, Kasım 2023'te kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham ettiği rapçiye dava açan Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, suç duyurusunda, "Freak Offs" partilerinin ülke çapındaki lüks otellerde çok sık düzenlendiğini belirtti. CNN, mayıs ayında Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu ortaya koyan videoyu yayınladı. İddianamede de yayınlanan görüntülere ilişkin Combs'un, olaya müdahale eden otel yetkililerine "sus payı" ödediğini ifade etti.

Amerikalı Rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)Amerikalı Rapçi Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)

COMBS'UN AVUKATINDAN SKANDAL: KUSURLU ANCAK SUÇSUZ!

Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu biri olduğunu ancak suçlu olmadığını" öne sürerek, "Partiler, seks ticareti mi? Herkes orada olmak istiyorsa değil." açıklamasında bulunarak bir skandala imza attı.

ESKİ FOTOĞRAFLAR ORTADA

İddialar üzerine, geçmişi didik didik edilen Combs'un birçok ABD'li siyasetçi ve ünlü isimle birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Combs'un, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Donald Trump'ın yanı sıra, ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z ile fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Sean Combs'un düzenlemiş olduğu organize partiler (Takvim.com.tr | Arşiv)Sean Combs'un düzenlemiş olduğu organize partiler (Takvim.com.tr | Arşiv)

DİDDY'NİN "KİRLİ GEÇMİŞİ"

Diddy'nin tecavüz ettiği kadınları rızaları dışında kayda almak, mağdurları kontrol etmek ve istismar etmek için ortakları ve çalışanlarından oluşan bir suç şebekesi yönetmekle suçlanan rapçinin eski kız arkadaşı Ventura da Kasım 2023'te rapçiyi kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham etmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ!

Öte yandan Combs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, suçlamaları reddederek, bu iddiaların hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını savunmuştu. Ünlü rapçinin avukatları da davaları ve suçlamaları "temelsiz" ya da "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.

Amerikalı Rapçi Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)Amerikalı Rapçi Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)

İSTİSMAR MAKİNESİNE EN AZ 15 YIL!

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

JUSTİN BİEBER'I İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASI

'Diddy'nin kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ve bunu filme aldığını söyleyen Cassie Ventura'nın iddialarının yanında, rap şarkıcısının yapımcısı olduğu diğer ünlülerle de ahlak dışı görüntülerin kayıtlarının olduğu yönünde başka iddialar da bulunuyor.

Bunların en ses getireni, 'Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu şeklinde.
Hatta, 'Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları var.

Justin Bieber ve Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)Justin Bieber ve Sean Combs (Takvim.com.tr | Arşiv)

Justin Bieber kariyerine başladığında 'Diddy'yi kariyerini yönlendiren biri olarak gösterdi. Hatta 2009'da 15 yaşındayken, plak yöneticisi 'Diddy'ye işbirliği için çağrıda bulundu. O zamanlar bir işbirliği gerçekleşmemiş olsa da sonradan Justin Bierber, akıl hocası Usher (Diddy de Usher'in akıl hocasıydı) aracılığıyla 'Diddy' ile bağlantı kurdu. O dönemlerden yansıyan yan yana görüntüleri mevcut. Ancak 'Diddy'nin tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar, Bieber ile ilgili korkunç iddiaları gündeme taşıdı.

Justin Bieber'ın eski bir videosu yeniden gündeme geldi. 'Diddy', videoda Justin Bieber ile 48 saat geçirdiğini ve "hayatlarının en güzel anlarını yaşadıklarını" söylüyor. 'Didy'; "Nerede takıldığımızı ve ne yaptığımızı gerçekten açıklayamayız. Ancak bu kesinlikle 15 yaşındaki bir çocuğun hayali" diye ekliyor. 'Diddy'; "Onun vesayeti bana verildi" diye devam ediyor. "Biliyorsunuz, Usher ile sözleşme imzaladı ve ilk albümünü yaptığında Usher'ın yasal vesayeti bendeydi. Usher'ın ilk albümünü ben yaptım" diyor.

"MOR ŞAPKALI ÇOCUK"

İsimsiz şekilde yazdığı 60 sayfalık günlüğünde, 'Diddy'den 'Daddy' olarak bahsettiği sözleriyle doğrudan Justin Bieber'ı işaret ettiği iddia edildi.
Günlükte yazanlar şöyle: Daddy'nin çocuklara olan zafını sektördeki herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk ise onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve California'da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce servis etti. Çocuğun tek isteği şarkı söylemekti. Ailesinin ise para kazanmak. Bu sebeple başta ailesi olmak üzere herkes yaşanan sürece şahitti. Ailesi ve Daddy para kazanmayı seçmişlerdi. Ben ise bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım.

Kim Porter'ın notlarında "mor şapkalı çocuk" olarak bahsettiği kişinin Justin Bieber olduğu öne sürüldü.

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