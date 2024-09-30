Lübnan sınırındaki İsrail’in katliam tanklarını A Haber görüntüledi

KARA SALDIRISINI HALEVİ DUYURMUŞTU Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan 'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu. Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.

Lübnan sınırındaki İsrail tankları (Ekran görüntüsü/A Haber)

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan iki tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1178 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.