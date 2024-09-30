Lübnan sınırındaki İsrail’in katliam tanklarını A Haber görüntüledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (AA)
KARA SALDIRISINI HALEVİ DUYURMUŞTU
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu. Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.
Lübnan sınırındaki İsrail tankları (Ekran görüntüsü/A Haber)
İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan iki tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığını bildirmişti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1178 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.
Lübnan sınırındaki İsrail tankları (Ekran görüntüsü/A Haber)
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.