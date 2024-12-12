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Devri"zor" olmadı! Suriye Milli Ordusu tam kontrol sağladı

Suriye Milli Ordusu, PKK/ YPG’yi önce Tel Rıfat, ardından Münbiç, önceki gün de Deyrizor’dan çıkardı. Fırat’ın batısı teröristlerden tamamen arındırılırken, Irak’tan Suriye’ye geçiş kuşağı da kapatıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Devrizor olmadı! Suriye Milli Ordusu tam kontrol sağladı

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Suriye'de 27 Kasım'da HTŞ'nin rejime karşı başlattığı operasyonların ardından devrik rejimin güçleri, pek çok yerleşim yerinden çekildi. Buraları PKK/YPG'ye devretti. Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizor'lu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/ YPG'yi hedef seçti. Gruplar, ülkenin doğusundaki Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi gönderdi. SMO da bu guruplara destek verdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ YPG işgalinden kurtardığı Münbiç'te tüm güvenliği tesis etti.

CAPTAGON CUMHURİYETİ BİTTİ!

Suriye'nin Esad rejiminin denetiminde Captagon'dan yılda en az 5 milyar dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Captagon, Esad yönetimine bağlı grupların en önemli gelir kaynağıydı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başında olduğu 4. Tümen, uyuşturucu ticaretinin karargahı olarak anılmıştı. HTŞ Lideri Ebu Muhammed Colani, Şam'a girdiğinde ilk açıklamasında Captagon ticaretinin yasakladığını açıkladı.

DUR ARTIK YAHU

Netanyahu, Filistin ve Lübnan'dan sonra, şimdi de gözü Suriye'ye dikti. Bazı şehirleri işgal etmek istedi. Dünyadan tepki geldi.

İSRAİL, Golan tepelerini aştı. Suriye'ye 48 saatte 480 saldırı yaptı. Tampon bölgeleri dışındaki yerleri de işgale başladı. Başbakan Netanyahu, Suriyeli muhaliflere tehdit yağdırdı:


RUSYA: İsrail'in Suriye'deki askeri tesisleri bombalaması kabul edilemez. 1974 anlaşmasını ihlal ediyor.
ABD: İsrail'in Suriye'ye geçici girdi.
UZMANLAR: İsrail, Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerini Suriye'ye taşıyor.
İSVİÇRE: İsrail, Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri'ni işgal ediyor.
UMMAN: İsrail'in Suriye topraklarını işgal etme girişimini kınıyoruz.

NOTLAR;

REURTERS: İran Dini Lideri Ali Hamaney: Suriye'deki çatışmanın arkasında ABD ve İsrail var. Planın arkasında bir komşusunun da payı var.
JERUSALEM POST: PKK/YPG'liler İsrail'den yardım talep etti.
Fidan, Blinken son 10 günde 3 kez tele zirve gerçekleştirdi.
CENTCOM: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü.
RUSYA: Tartus'daki Rus donanmasının ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. Lavrov yalanladı.

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