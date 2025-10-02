Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) devrik diktatör Beşşar Esad'ın pazartesi sabahı Rusya 'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu" açıkladı.

Esad'ın hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği belirtildi.

Mahir Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

Haberde Esad'ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu iddia edildi.

BU İLK ZEHİRLENME İDDİASI DEĞİL

Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı geçtiğimiz ocak ayında da Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etmişti.