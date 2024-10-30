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Katar Emiri Al Sani'den anayasa kararı! Referanduma katılım çağrısında bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarını anayasa değişikliği için 5 Kasım'da gerçekleştirilecek referanduma katılmaya çağırdı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 01:23 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 01:23
Katar Emiri Al Sani’den anayasa kararı! Referanduma katılım çağrısında bulundu

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Katar anayasa değişikliği için resmen referanduma gidiyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları ülkede kalıcı değişiklik için yapılacak referanduma katılmaya davet ettiği belirtildi.

HALKA REFERANDUMA KATILIN ÇAĞRISI

Katar'da 5 Kasım'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacağına işaret edilirken, referandum için ülkede bir komitenin kurulduğu açıklandı.

Anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, dün Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunulmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"AHLAKİ VE ANAYASAL BİR GÖREVDİR"

Katar Emiri Şeyh Temim, daha önce de X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak olan değişikliklerin iki amacının olacağına dikkat çekmişti.

Şeyh Al Sani, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.

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