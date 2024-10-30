Katar Emiri Al Sani’den anayasa kararı! Referanduma katılım çağrısında bulundu

Katar anayasa değişikliği için resmen referanduma gidiyor. Katar Emir i Şeyh Temim bin Hamed Al Sani , 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları ülkede kalıcı değişiklik için yapılacak referanduma katılmaya davet ettiği belirtildi.

Katar 'da 5 Kasım'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacağına işaret edilirken, referandum için ülkede bir komitenin kurulduğu açıklandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"AHLAKİ VE ANAYASAL BİR GÖREVDİR"

Katar Emiri Şeyh Temim, daha önce de X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak olan değişikliklerin iki amacının olacağına dikkat çekmişti.

Şeyh Al Sani, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.