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Fransa ve Şili’den ateşkes çağrısı! Emmanuel Macron ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric iki devletli çözüm konusunda anlaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Şili Devlet Başkanı Gabiel Boric, Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Elysee Sarayı’nda bir araya gelen iki lider, ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade etti, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 12:40 Güncelleme 18 Haziran 2024, 12:40
Fransa ve Şili’den ateşkes çağrısı! Emmanuel Macron ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric iki devletli çözüm konusunda anlaştı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

FRANSA VE ŞİLİ'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Elysee Sarayı'nda bir araya gelen iki lider Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar hakkında konuştu ve Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrı yaptı.

MACRON VE BORIC ANLAŞTI

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron ve Boric ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade etti, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı.

Şili, Fransa'da 2025'te düzenlenecek yapay zeka konulu zirvenin hazırlıklarına katkı sağlayacak.

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