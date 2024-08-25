İsrail Ordusu’nun canlı kalkan yaptığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 19 yaşındaki Filistinli Zahir Tahsin Raddad 'ı vurduktan sonra askeri aracın önüne bağlayarak canlı olarak kullandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Raddad, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Raddad'ın 23 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı ve ardından askeri aracın ön kısmında canlı kalkan olarak kullanıldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Raddad'ı canlı kalkan olarak askeri aracın önünde kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepki toplamıştı

FİLİSTİNLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Raddad kaldırıldığı Meir hastanesinde geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlandı ancak yaşama tutunamadı. İsrail güçlerinin, ağır yaralı Raddad'ı hastanede gözaltına aldığı da açıklandı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bu olay, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısını 23'e yükseltti. Aynı dönemde, Batı Şeria'da ise 643 Filistinli, İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü.

İsrail askerlerinin Raddad'ı ateş ederek yaraladığı ve askeri aracın ön kısmında kalkan olarak kullandığı belirtildi

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Raddad'ın canlı kalkan olarak kullanıldığı anların sosyal medyada paylaşılması ise büyük tepkilere yol açtı.