DeepSeek ile ABD’yi sarsan Çinli CEO’nun hikayesi

1985 doğumlu olan Liang Wenfeng, hep parlak bir öğrenciydi. Daha ortaokuldayken kendi kendine formüller öğrendi. Çin'in prestijli Zhejiang Üniversitesi'ne girdi. Borsayı analiz etti.

Yapay zeka algoritmaları yazıp dikkat çekti. İki arkadaşıyla High- Flyer'ı üretti. Rakiplerine göre daha az çip kullanıp DeepSeek'i hayata geçirdi. ABD'li Nvidia'ya 500 milyar dolar kaybettirdi!

ABD'Yİ DİZE GETİRDİ

Çinli Deepseek, ChatGPT ve Google gibi dev şirketleri yakaladı. ABD'nin 2 günde 1.5 trilyon doların buharlaşmasına yol açtı. CEO Liang Wenfeng'in matematik uzmanlığından yapay zeka uzmanlığına uzanan hikayesi merak uyandırdı.

Yapay zeka botu ChatGPT'nin ardından DeepSeek- R1 modeliyle listeleri alt üst eden Çin merkezli yapay zeka aracı, dünya gündemini salladı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bıraktı. En fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı. ABD piyasalarını yerle bir eden Deepseek'in sahibi Liang Wenfeng'in hikayesi ise merak uyandırdı. 1985 doğumlu olan Liang, Çin'in güney kıyısındaki liman kenti Zhanjiang'da büyüdü. Çocukluğundan itibaren parlak bir öğrenci olan Liang, daha ortaokuldayken kendi kendine kalkülüs öğrenmeye başladı ve sonrasında Çin'in prestijli Zhejiang Üniversitesi'ne girdi. Üniversite yıllarında borsa hisselerini analiz edebilecek yapay zeka algoritmaları yazmaya başladı.

"ASIL SEBEP MERAK"

2015'te ise iki üniversite arkadaşıyla birlikte High-Flyer'ı hayata geçirdi. Şirket, Çin'de gelişmiş yapay zeka tekniklerini finans alanına uygulayan öncülerden biri oldu. Sadece piyasa fiyatlarını değil, farklı veri türlerini de analiz ederek önemli trendleri ortaya çıkarmayı başardı. Liang, Çin medyasına yaptığı açıklamada, "Bizim prensibimiz ne para kaybetmek ne de büyük kârlar elde etmek... Bizim çıkış noktamız fırsattan istifade edip servet kazanmak değil teknolojinin en ön safında yer almak ve tüm bir ekosistemin gelişimini desteklemek. Pek çok kişi bunun arkasında bilinmeyen bir iş mantığı olduğunu düşünecektir ancak hakikatte asıl sebep merak" ifadelerini kullanmıştı.