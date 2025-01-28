İran’dan Trump’a Gazze füzesi: İsraillileri Grönland’a götürsün!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısına ilişkin "Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vururlar, İsrail ve Grönland sorununu çözerler." dedi.
Bakan Erakçi, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni bir nükleer müzakereye karşı olmadıklarını ancak İran'ın müzakerenin diğer taraflarıyla arasında bir güven sorunu olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)
İran'ın müzakerelere yeniden başlamak için kendisine güvendiğini söyleyen Erakçi, henüz bu noktaya uzak olduklarına işaret etti.
Erakçi, birçok zorlu sorunda çözümün diplomasi olduğunu ifade ederek "Ancak öncesinde karşı tarafın güvenimizi kazanması için birçok şey yapması gerek." ifadesini kullandı.
Geçmişte müzakere ve güven inşasına rağmen İran'a yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Erakçi, şunları kaydetti:
"Bunun alternatifi nedir bilmiyorum. Şu an değerlendirme aşamasında. Açıkça söyleyeyim ki İran'da bu alternatif konusunda bir tartışma yaşanıyor. Sade vatandaş seviyesi de olmak üzere her seviyede tartışmalar yapılıyor. Farklı görüşler var. Hangisi galip gelecek bilmiyorum ama tartışmalar devam ediyor. Ancak ekim ayında karar vermek gereken bir noktaya geleceğiz. Bu yılın ekim ayı, bir krizin başlangıcı olabilir ve bundan kaçınmalıyız."
ABD Başkanı Donald Trump (AA)
ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere konusundaki açıklamalarına da değinen Erakçi, Trump'ın önerilerini dinleyeceklerini ve bir karar vereceklerini dile getirdi.
"FİLİSTİNLİLER YERİNE İSRAİLLİLERİ SÜRGÜN ETSİN"
İsrail'in İran'a saldırma ihtimaline yönelik soruları da yanıtlayan Erakçi, "Bu yeni bir tehdit değil. Onlar da biliyor ki bu aslında gerçek bir tehdit de değil. Bizim karşılık verme kapasitemizi biliyorlar. Nükleer tesislerimize yapılacak herhangi bir saldırının hızlı ve kararlı bir yanıtla karşılık göreceğini de açıkça söyledik. Bu deliliği yapacaklarını sanmıyorum. Bu gerçekten delice olur ve bölgeyi büyük bir felakete sürükler. Bunu konuşmak bile istemiyorum çünkü gerçek bir tehdit değil." dedi.
Erakçi, Trump'ın, Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısı hakkında da yorum yaparak "Bu geçmişte denendi ve başarılı olmadı. Filistin silinemez, Filistinliler sürgün edilemez." ifadelerini kullandı.