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İran'dan Trump'a Gazze füzesi: İsraillileri Grönland'a götürsün!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısına İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tepki gösterdi. Gözünü Grönland'a diken Trump'a seslenen Erakçi, "Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vururlar, İsrail ve Grönland sorununu çözerler." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:42
İran’dan Trump’a Gazze füzesi: İsraillileri Grönland’a götürsün!

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    İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısına ilişkin "Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vururlar, İsrail ve Grönland sorununu çözerler." dedi.

    Bakan Erakçi, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni bir nükleer müzakereye karşı olmadıklarını ancak İran'ın müzakerenin diğer taraflarıyla arasında bir güven sorunu olduğunu ifade etti.

    İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)

    İran'ın müzakerelere yeniden başlamak için kendisine güvendiğini söyleyen Erakçi, henüz bu noktaya uzak olduklarına işaret etti.

    Erakçi, birçok zorlu sorunda çözümün diplomasi olduğunu ifade ederek "Ancak öncesinde karşı tarafın güvenimizi kazanması için birçok şey yapması gerek." ifadesini kullandı.

    Geçmişte müzakere ve güven inşasına rağmen İran'a yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Erakçi, şunları kaydetti:

    "Bunun alternatifi nedir bilmiyorum. Şu an değerlendirme aşamasında. Açıkça söyleyeyim ki İran'da bu alternatif konusunda bir tartışma yaşanıyor. Sade vatandaş seviyesi de olmak üzere her seviyede tartışmalar yapılıyor. Farklı görüşler var. Hangisi galip gelecek bilmiyorum ama tartışmalar devam ediyor. Ancak ekim ayında karar vermek gereken bir noktaya geleceğiz. Bu yılın ekim ayı, bir krizin başlangıcı olabilir ve bundan kaçınmalıyız."

    ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

    ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere konusundaki açıklamalarına da değinen Erakçi, Trump'ın önerilerini dinleyeceklerini ve bir karar vereceklerini dile getirdi.

    "FİLİSTİNLİLER YERİNE İSRAİLLİLERİ SÜRGÜN ETSİN"

    İsrail'in İran'a saldırma ihtimaline yönelik soruları da yanıtlayan Erakçi, "Bu yeni bir tehdit değil. Onlar da biliyor ki bu aslında gerçek bir tehdit de değil. Bizim karşılık verme kapasitemizi biliyorlar. Nükleer tesislerimize yapılacak herhangi bir saldırının hızlı ve kararlı bir yanıtla karşılık göreceğini de açıkça söyledik. Bu deliliği yapacaklarını sanmıyorum. Bu gerçekten delice olur ve bölgeyi büyük bir felakete sürükler. Bunu konuşmak bile istemiyorum çünkü gerçek bir tehdit değil." dedi.

    Erakçi, Trump'ın, Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısı hakkında da yorum yaparak "Bu geçmişte denendi ve başarılı olmadı. Filistin silinemez, Filistinliler sürgün edilemez." ifadelerini kullandı.

    Arktik'teki ʺpaylaşımʺ savaşında Grönland'ın konumu kilit önem taşıyor. (AA)Arktik'teki ʺpaylaşımʺ savaşında Grönland'ın konumu kilit önem taşıyor. (AA)

    Trump'a farklı bir öneride bulunan Erakçi, "Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vururlar, İsrail ve Grönland sorununu çözerler." diye konuştu.

    Erakçi, "İsraillilerin kendi topraklarında yaşamaya hakkı olmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, "Herkesin yaşamaya hakkı vardır ancak kimsenin başkasının toprağını işgal etme hakkı yoktur. Bu topraklar Filistinlilerin. Kendi toprakları ve kaderleriyle ilgili kararı Filistinliler vermelidir." dedi.

    Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor. (AA)Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor. (AA)

    Son bir yılda bölgedeki eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad gibi müttefiklerinin öldürülmesi ya da devrilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erakçi, "Bunlar dünyada yaşanan şeyler." ifadesini kullandı.

    Erakçi, Hamas ve Hizbullah'ın zarar görse de yeniden ayağa kalktığını, direnişin bir düşünce sistemi olduğunu söyledi.

    Grönland (AA)Grönland (AA)

    ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

    Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

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