Dahlan, Wsj’yi yalanladı

15 Temmuz darbe girişimini finanse ettiği suçlamasıyla Türkiye'nin "en çok arananlar" listesinde olan Filistinli Muhammed Dahlan'ın, Gazze'de kurulacak geçici yönetimin liderliğini üstleneceği iddiası dünya basınında gündem oldu. Dahlan önceki gün yaptığı açıklamada, savaşı durdurmanın en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, Gazze'de herhangi bir güvenlik ya da hükümet rolü üstlenmeyi reddettiğini yineledi.

BU ROLÜ REDDEDİYORUM

Dahlan 'X' platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada: "Tüm meslektaşlarım ve şahsen ben, BAE'deki kardeşlerimizin bu iğrenç soykırım boyunca verdikleri cömert ve sürekli desteğe dayanarak, Gazze'deki halkımıza yardım için elimizden geleni yapmak üzere buradayız" dedi. Dahlan mesajında: "Savaşı durdurmak en önemli önceliğimizdir. herhangi bir güvenlik, hükümet veya yürütme rolünü kabul etmeyi ya da yerine getirmeyi" reddettiğini vurguladı.