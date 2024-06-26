PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Dağıstan’da 21 kişiyi katleden teröristlerden 2’si, başkanın oğulları çıktı

Rusya'ya bağlı özerk bölge Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 5 teröristin saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Öldürülen teröristlerden 2'sinin tanıdık kişiler olduğu iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Dağıstan’da 21 kişiyi katleden teröristlerden 2’si, başkanın oğulları çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya'ya bağlı özerk bölge Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 5 teröristin saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Öldürülen teröristlerden 2'sinin tanıdık kişiler olduğu iddia edildi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞTÜ
Bu teröristlerin Dağıstan'ın Sergokalinsky Bölgesi Belediye Başkanı Magomed Omarov'un oğulları Osman ve Adil olduğu iddia edildi. Omarov'un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden el çektirildiği belirtildi. Bu arada Başkan Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağıstan saldırısı nedeniyle bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Erdoğan'ın, "Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu" bildirdiği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan talimat verdi: Bu işi bir an önce neticelendirin
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
Vakıf Katılım
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
Hesaplı bedelli için son 3 gün: Artıştan etkilenmemek için süreye dikkat! Nereye, nasıl başvurulacak?
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Yılın Otomobili seçildi
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
SON DAKİKA