Dağıstan’da 21 kişiyi katleden teröristlerden 2’si, başkanın oğulları çıktı

Rusya'ya bağlı özerk bölge Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 5 teröristin saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Öldürülen teröristlerden 2'sinin tanıdık kişiler olduğu iddia edildi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞTÜ

Bu teröristlerin Dağıstan'ın Sergokalinsky Bölgesi Belediye Başkanı Magomed Omarov'un oğulları Osman ve Adil olduğu iddia edildi. Omarov'un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden el çektirildiği belirtildi. Bu arada Başkan Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağıstan saldırısı nedeniyle bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Erdoğan'ın, "Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu" bildirdiği kaydedildi.