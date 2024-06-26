İslam İşbirliği Teşkilatı Fas’ta toplantı | ’’Acil ve kararlı adımlar’’ çağrısı yapıldı

Bildiride, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı aleyhinde işlediği, uluslararası insan hakları yasalarının ve sözleşmelerinin ihlali anlamına gelen acımasız ve korkunç eylemler kınandı.

''ACİL VE KARARLI ADIMLAR''

İİT'ye üye devletlerin yanı sıra küresel kuruluşlar da dahil tüm uluslararası topluma, "İsrail'in insanlık dışı faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilere yönelik eylemlerinde uluslararası yasa ve normlara uyması için acil ve kararlı adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.