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İslam İşbirliği Teşkilatı Fas'ta toplantı | ''Acil ve kararlı adımlar'' çağrısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Fas'ın Marakeş kentinden uluslarararası topluma "İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için acil önlem" çağrısı yapıldı. Türkiye'nin de katıldığı organizasyonda yayınlanan 'Marakeş Bildirisi'nde Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı aleyhinde işlenen insanlık dışı eylemler kınandı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 00:31 Güncelleme 26 Haziran 2024, 00:32
İslam İşbirliği Teşkilatı Fas’ta toplantı | ’’Acil ve kararlı adımlar’’ çağrısı yapıldı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) uluslarararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır gerçekleştirdiği saldırıları durdurmak için "acil" önlemler alması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE DE KATILDI

Fas'ın Marakeş kentinde Türkiye'nin de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Gazze konulu 11'inci Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Marakeş Bildirisi" yayımlandı.

Bildiride, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı aleyhinde işlediği, uluslararası insan hakları yasalarının ve sözleşmelerinin ihlali anlamına gelen acımasız ve korkunç eylemler kınandı.

''ACİL VE KARARLI ADIMLAR''

İİT'ye üye devletlerin yanı sıra küresel kuruluşlar da dahil tüm uluslararası topluma, "İsrail'in insanlık dışı faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilere yönelik eylemlerinde uluslararası yasa ve normlara uyması için acil ve kararlı adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

GAZZE'YE KAPSAMLI YARDIM ÇAĞRISI

Filistinlilerin, İsrail'in süregelen saldırıları ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hak ihlalleri karşısındaki kararlılıklarına işaret edilen bildiride, İİT'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik değişmez destekledikleri ifade edildi.

Bildiride, devam etmekte olan soykırımın yerle bir ettiği toplulukların ve yapıların yeniden inşası için sarf edilen çabalar da dahil Gazze'ye kapsamlı insani yardım çağrısında bulunuldu.

ÇABALARI YOĞUNLAŞTIRMA ÇAĞRISI

İİT ayrıca tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarını, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin takip edilmesi, rapor hazırlanması ve bu menfur eylemlerin sorumlularının soruşturulması çerçevesindeki çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.

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