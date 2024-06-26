Casusluk suçlamasından serbest kalmıştı: WikiLeaks ifşacısı Julian Assange Pasifik adasındaki mahkemede suçunu kabul etti

Washington'un Afganistan ve Irak'taki savaşlarına ilişkin yüz binlerce gizli ABD askeri belgesini yayımlayan Wikileaks kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına izin veren bir anlaşma uyarınca ABD mahkemesinde suçunu kabul etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Dün serbest bırakılan ve İngiltere'den ayrılan Assange, Pasifik'te ABD'ye bağlı olan Kuzey Mariana Adaları'nda tek bir suçlama için resmi savunmada bulundu.

Assange, bugün HMP Belmarsh'ı Londra'da bıraktı ve yerel saatle 17.00'de Stansted'den kalkan uçağı ile İngiltere'den ayrıldı.

WIKILEAKS İFŞACISI SERBEST KALDI

Assange, Casusluk Yasası kapsamındaki tek suçlamayı kabul etmesi karşılığında, Birleşik Krallık'ta hapiste geçirdiği sürenin karşılığını aldı. Bunun da onun ABD'de gözaltında tutulmayacağı anlamına geldiği bildirildi.



Assange, duruşmanın ardından Avustralya'nın başkenti Canberra'ya uçacak ve çarşamba akşamı memleketine inecek. Eşi Stella, Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, hukuk destanının sona ermesinden "mutlu" olduğunu söyledi.

Assange'ın yalnızca ABD askeri belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve bunları ifşa etme suçunu itiraf edeceği bildirilmişti.

Assange'ın serbest kalmasının ardından WikiLeaks'in X hesabında haber "Julian Assange özgür!" şeklinde duyuruldu.

ASSANGE HAKKINDA TEK SUÇLAMA

Dosyada Assange'ın ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurmakla ilgili tek bir suçu kabul ettiği belirtiliyor.

Federal mahkemeye sunulan bir belgeye göre (resimde) Assange, tek suçlama olan bilgisayar korsanlığı suçlamasını kabul edecek.

Anlaşmaya göre savcılar, Assange'ın ABD'ye iadesi için mücadele ederken Belmarsh yüksek güvenlikli hapishanesinde geçirdiği süreye denk gelen 62 aylık bir ceza isteyecekler.

HAPSİN BEDELİ KREDİ

İtiraf anlaşmasının hala bir federal yargıç tarafından onaylanması gerektiği bildiriliyor ancak onaylanırsa Assange'a hapiste yattığı süre için kredi verilecek. Böylece ABD gözetiminden resmen serbest bırakılacak ve Sydney'in güneyine doğru 3,500 millik bir yolculuk yapabilecek.

TAYLAND'A MI UÇTU?

Assange'ın serbest kaldıktan sonra ülkesi Avustralya'ya gittiği iddia edilirken İngiliz Daily Mail ise Tayland'a uçtuğunu öne sürüyor. Daily Mail, Assange'ın binerken görüldüğü uçağın modeli ile eşleşen bir uçağın Londra'nın Stansted Havalimanı'ndan Tayland'daki Bangkok'a giderken takip edildiğini ortaya çıkardı. Öte yandan Assange'ın uçakta olup olmadığının bilinmediğini belirtti.

Daily Mail, Assange'ın Bangkok'taki Don Mueang Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını gösterdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya hükümetindeki yetkililer tarafından Assange'ın ülkesine geri dönmesi için olası bir anlaşmanın zorlandığını ima etmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada "Tutukluluğunun devam etmesinden kazanılacak bir şey olmadığını ve onun Avustralya'ya [getirilmesini] istiyoruz. İnsanların Julian Assange ve faaliyetleri hakkındaki görüşleri ne olursa olsun bu davanın çok uzun sürdüğü konusunda çok netim." şeklinde konuştu.

Eşi Stelle yıllardır Assange için özgürlük çağrısı yapıyor

Wikileaks'in kurucusunun eşi Stella Assange da sosyal medya hesabından destekçilerine teşekkür etti.

251 BİN GİZLİ BELGEYİ YAYIMLAMIŞTI

WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Amerikalı Savcılar, Assange'ı çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 suçtan yargılamak istiyorlardı.