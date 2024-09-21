Cristiana’ya ’gizli’ koruma

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını satan Macaristan'daki şirket BAC Consulting KFT'nin CEO'su Cristiana Barsony Arcidiacono'nun, gelen tehditler sonrası Macar gizli servisleri tarafından koruma altına alındığı ortaya çıktı. Anne Beatrix Barsony Arcidiacono, "Kızım, güvenli bir yere götürüldü" dedi.



MOSSAD'ın paravan şirketini yöneten Cristiana'nın ajan olduğu düşünülüyor.



BEYRUT VURULDU: 14 ÖLÜ

Terör devleti İsrail, Lübnan'a yine hava saldırısı düzenledi. 14 kişi can verirken, 60 kişi yaralandı.

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