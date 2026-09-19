Trump’tan CNN, MS NOW ve Politico’ya Beyaz Saray yasağı: "Halkın evine sokmak zorunda değilim"
ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haber" (fake news) ürettiklerini öne sürdüğü üç büyük basın kuruluşunun Beyaz Saray’a girişini derhal geçerli olmak üzere yasakladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, basın kuruluşlarına yönelik sert adımlarına bir yenisini daha ekledi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ve ardından Oval Ofis'te düzenlediği sağlık konulu etkinlikte yaptığı açıklamalarda; CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişiminin "derhal geçerli olmak üzere" yasaklandığını bildirdi.
TRUMP: "HALKIN EVİNE SOKMAK ZORUNDA DEĞİLİM"
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamanın ardından Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişiminin "derhal geçerli olmak üzere" yasaklandığını belirten Trump, kararın tek bir haberden kaynaklanmadığını söyledi.
Trump, kuruluşların son iki yıldaki yayınlarını gerekçe göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Artık bıkkınlık geldi. Yalan haber yaptıkları ve doğruyu yazamadıkları için bu yasağı getirdik. İstediklerini yazabilirler ancak onları benim ofisime, halkın evine sokmak zorunda değilim. Yasağın gidebildiği yere kadar gitmesini istiyorum; kendilerini düzeltirlerse ne âlâ."
Trump ayrıca başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde yasak kapsamına alınabileceği mesajını verdi.
NEW YORK TİMES VE WASHİNGTON POST DA HEDEFTE
Trump, açıklamalarında The New York Times ve The Washington Post'a da tepki gösterdi. New York Times'ı "tamamen sahte", Washington Post'u ise "iğrenç" olarak nitelendiren Trump, bu gazetelerin Beyaz Saray'daki basılı nüshalarının alımının durdurulabileceği sinyalini verdi.
YASAĞIN KAPSAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ
Trump, yasağın "olabildiğince sert" uygulanmasını istediğini belirtse de kararın nasıl hayata geçirileceği henüz netlik kazanmadı. Cuma akşamı itibarıyla CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray yerleşkesinde görev yapmaya devam ettiği bildirildi.
Yasağın yalnızca başkanı dönüşümlü olarak takip eden basın havuzundan çıkarılmayı mı, yoksa muhabirlerin yerleşkeye giriş kartlarının tamamen iptal edilmesini mi kapsayacağı belirsizliğini koruyor.
MEDYA KURULUŞLARINDAN ANAYASA VURGUSU
New York Post ve AP'de yer alan haberlere göre, Karara tepki gösteren medya kuruluşları, ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği kapsamında güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.
CNN, hükümetin engellemesi veya müdahalesi olmadan haber yapmanın anayasal bir hak olduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın tehdit ettiği bu yasak yürürlüğe girerse, bu temel ve anayasal güvence altındaki hakka yönelik yasa dışı bir saldırı olur" açıklamasında bulundu.
Politico ise Beyaz Saray ve gelecekteki yönetimler hakkında haber yapmayı sürdüreceğini belirterek, haklarını kısıtlamaya yönelik girişimlere karşı Birinci Değişikliği savunacağını bildirdi. MS NOW ise konuyla ilgili yorum talebine ilk etapta yanıt vermedi.
Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini yürüten Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ise Trump'a destek vererek, "Başkanın Birinci Değişikliği desteklemesi doğru, ancak dürüst ve adil olunmasını istemesi de hakkı" dedi.
AP DAVASI VE 1977 TARİHLİ EMSAL KARAR
Trump yönetimi ile medya kuruluşları arasındaki gerilim daha önce de yargıya taşınmıştı. Associated Press (AP), Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme kararına editoryal olarak uymayı reddetmesinin ardından Beyaz Saray etkinlikleri ve Air Force One uçuşlarından çıkarılmıştı. AP'nin açtığı dava temyiz aşamasında devam ediyor.
Beyaz Saray'ın medya erişimi konusunda öne çıkan hukuki emsallerden biri de 1977 tarihli Sherrill v. Knight kararı. Federal Temyiz Mahkemesi, Beyaz Saray'ın basına erişim sağlamak zorunda olmamasına karşın, akredite basın tesisleri oluşturulduğunda bir muhabirin haber içeriği nedeniyle girişinin engellenemeyeceğine hükmetmişti.
Karara göre erişim engelinin kamu yararına dayanan somut bir gerekçesi bulunması, gazeteciye kendisini savunma imkânı verilmesi ve kararın gerekçesinin yazılı şekilde bildirilmesi gerekiyor.