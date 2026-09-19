ABD Başkanı Donald Trump, basın kuruluşlarına yönelik sert adımlarına bir yenisini daha ekledi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ve ardından Oval Ofis'te düzenlediği sağlık konulu etkinlikte yaptığı açıklamalarda; CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişiminin "derhal geçerli olmak üzere" yasaklandığını bildirdi.

TRUMP: "HALKIN EVİNE SOKMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamanın ardından Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişiminin "derhal geçerli olmak üzere" yasaklandığını belirten Trump, kararın tek bir haberden kaynaklanmadığını söyledi.