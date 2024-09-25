SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Almanya’da 10 gün içinde üçüncü patlama! Yaralılar var

Almanya'nın Köln kentindeki 10 gün içinde üçüncü patlama meydana geldi. Almanya’nın Köln şehrinde 10 gün içinde 3 ayrı iş yerinde patlama oldu. Son patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 10:42 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 10:42
Almanya’da 10 gün içinde üçüncü patlama! Yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'nın Köln kentinde bir kafede patlama meydana geldi. 10 gün içinde farklı işletmelerde üçüncü kez meydana gelen patlamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

AAAA

İKİ KİŞİ YARALANDI

Polis, yerel saatle 02.45'te Longericher Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermezken yerel basında yer alan haberlerde 2 kişinin hafif yaralandığını belirtildi.

AAAA

Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, önce patlama sesi duyuldu, daha sonra camları kırılan kafede çıkan yangın sonucu binada büyük hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AAAA

10 GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ PATLAMA

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

AAAA

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, fotoğraflarını yayımladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

18 Eylül'de de Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel’in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş’a... İç tartışma çıkaran haindir
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler
CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Feminist kadın dernekleri şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’a suskun!
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda | İhmaller zinciri: İmza yok bildirim de yok
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
SON DAKİKA