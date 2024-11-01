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Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala yayımlanan anketler heyecanı artırmaya devam ediyor. İngiliz The Financial Times Pensilvanya eyaletindeki Erie kentine dikkat çekti. Financial Times, Erie’de kazananın ABD başkanı olacağını belirtirken The Economist ise kazanacak ismi resmen açıkladı. İşte, ABD seçimi ile ilgili son gelişmeler…

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:16
Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimine sadece günler kala son anketler yayımlanmaya devam ediyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'in kıyasıya yarışı devam ederken İngiliz The Economist "Trump'ın ikinci dönemi geliyor" dedi.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve ekranda Demokratların adayı Kamala Harris, Takvim Fotoğraf ArşiviCumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve ekranda Demokratların adayı Kamala Harris, Takvim Fotoğraf Arşivi

THE ECONOMIST "TRUMP GELİYOR" DEDİ

The Economist, "Trump'ın ikinci dönemi kabul edilemez risklerle geliyor" başlığını kullandı ve "The Economist'in bir oyu olsaydı onu Kamala Harris'e verirdik" dedi.

Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

"MİLYARLARCA AMERİKALI TRUMP'A OY VERECEK"

Demokrat Başkan Joe Biden döneminin sorunlarına dikkat çeken The Economist, "Önümüzdeki hafta milyarlarca Amerikalı, Donald Trump'a oy verecek. Bazıları bunu şikayetlerinden dolayı yapacak çünkü Kamala Harris'in ülkelerini mahvedecek radikal bir Marksist olduğunu düşünüyorlar. Bazıları ulusal gururdan etkileniyor çünkü Trump onlara Beyaz Saray'da onunla birlikte Amerika'nın dik duracağına dair inanç aşılıyor. Yine de bazıları hesaplanmış bir risk olarak Trump'a oy vermeyi soğukkanlılıkla tercih edecek" ifadelerini kullandı.

The Economist, Takvim Ekran GörüntüsüThe Economist, Takvim Ekran Görüntüsü

ABD BAŞKANINI O EYALET BELİRLEYECEK

İngiliz Financial Times ise seçimin kritik bölgesinin Pensilvanya'nın Erie kenti olduğuna dikkat çekti. Harris ve Trump'ın Pensilvanya'ya yüz milyonlarca dolar yatırdığını ve burayı diğer tüm "savaş alanlarından" daha fazla ziyaret ettiğini belirten Financial Times, "Bu en kritik eyalette Erie ilçesi sıfır noktasıdır." dedi ve burada kazananın seçimin de galibi olacağını belirtti.

İngiliz Financial Times ise seçimin kritik bölgesinin Pensilvanya’nın Erie kenti olduğuna dikkat çektiİngiliz Financial Times ise seçimin kritik bölgesinin Pensilvanya’nın Erie kenti olduğuna dikkat çekti

2008'DEN BU YANA HER SEÇİM SONUCU GÖSTERDİ

Joe Biden'ın Trump'ı sadece bin 300 oyla yendiği seçim de dahil olmak üzere Erie, 2008'den bu yana her seçimde nihai kazananı işaret ediyor.

Washington Post ise Harris'in her eyalette çok az bir farkla önde olduğunu gösteriyor. Trump ve Harris, cuma günü Milwaukee'de düello mitingleri düzenlemeyi planlıyor. Başkan adayları Wisconsin'in çekişmeli eyaletinde bir araya gelecek.

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