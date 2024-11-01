Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi

ABD BAŞKANINI O EYALET BELİRLEYECEK

İngiliz Financial Times ise seçimin kritik bölgesinin Pensilvanya'nın Erie kenti olduğuna dikkat çekti. Harris ve Trump'ın Pensilvanya'ya yüz milyonlarca dolar yatırdığını ve burayı diğer tüm "savaş alanlarından" daha fazla ziyaret ettiğini belirten Financial Times, "Bu en kritik eyalette Erie ilçesi sıfır noktasıdır." dedi ve burada kazananın seçimin de galibi olacağını belirtti.

İngiliz Financial Times ise seçimin kritik bölgesinin Pensilvanya’nın Erie kenti olduğuna dikkat çekti

2008'DEN BU YANA HER SEÇİM SONUCU GÖSTERDİ

Joe Biden'ın Trump'ı sadece bin 300 oyla yendiği seçim de dahil olmak üzere Erie, 2008'den bu yana her seçimde nihai kazananı işaret ediyor.

Washington Post ise Harris'in her eyalette çok az bir farkla önde olduğunu gösteriyor. Trump ve Harris, cuma günü Milwaukee'de düello mitingleri düzenlemeyi planlıyor. Başkan adayları Wisconsin'in çekişmeli eyaletinde bir araya gelecek.