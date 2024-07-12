Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ’’Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.’’ dedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova 'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirterek ''Mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz. Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.'' dedi.

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

''TÜRK ORTAKLARLA DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ''

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye çözümünde çeşitli konularda Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin yapıcılığına dikkat çekerek "Dış politika ve savunma bakanlıkları arasında düzenli temaslar da dahil olmak üzere Suriye konusunda Rusya-Türkiye işbirliğini olumlu olarak nitelendiriyoruz.

Astana formatı çerçevesinde Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız; bunun tek etkili yol olmaya devam ettiğini hatırlatalım.'' ifadelerini kullandı.