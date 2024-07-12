PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ''Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.'' dedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi. Zaharova, ''Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.'' dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 18:37 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 19:16
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ’’Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.’’ dedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirterek ''Mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz. Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız.'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

TÜRKİYE İLE SURİYE İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Sözcü, Suriye çözümünde çeşitli konularda Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin yapıcılığına dikkat çekti.

TÜRKİYE NORMALLEŞMEYE HAZIR

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

''TÜRK ORTAKLARLA DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ''

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye çözümünde çeşitli konularda Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin yapıcılığına dikkat çekerek "Dış politika ve savunma bakanlıkları arasında düzenli temaslar da dahil olmak üzere Suriye konusunda Rusya-Türkiye işbirliğini olumlu olarak nitelendiriyoruz.

Astana formatı çerçevesinde Türk ortaklarla daha yakın işbirliği yapmaya kararlıyız; bunun tek etkili yol olmaya devam ettiğini hatırlatalım.'' ifadelerini kullandı.

Zaharova, Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu vurguladığı sözlerinde, ''(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Anadolu Ajansı
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
Kayıp başvurusu yapılan kadının cesedi Beylikdüzü’nde inşaatta bulundu | Sabıkalı katilin ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz cinayet itirafı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Başkan Erdoğan’ın NATO’daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!
Fenomen vurgundan yasak aşk çıktı | Neslim Güngen’e çalışanlarından ve eşinden üst üste darbe
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
SON DAKİKA