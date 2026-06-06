Pentagon'da İsrail alarmı! Casusluk savaşı 7 sayfalık gizli raporda ortaya çıktı
Trump ile Netanyahu arasındaki krizin ardından ABD basını Pentagon'un İsrail'e karşı alarm durumuna geçtiğini yazdı. Pentagon, Tel Aviv'in Washington'daki "agresif" faaliyetleri nedeniyle tehdit seviyesini en üst basamak olan "kritik" kademeye çıkardı. Sızan 7 sayfalık gizli raporda İsrail'in, Trump yönetiminin Orta Doğu planlarını öğrenmek için üst düzey yetkilileri yakın takibe aldığı iddia ediliyor.
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- Pentagon, İsrail'in ABD'li yetkililere yönelik casusluk faaliyetleri nedeniyle tehdit değerlendirmesini en yüksek seviyeye çıkardı.
- Savunma İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in tehdit derecesini 'kritik' seviyesine yükseltti.
- DIA'nın hazırladığı 7 sayfalık gizli raporda somut casusluk olayları listelendi.
- Tehdit seviyesinin yükseltilmesi, Trump ve Netanyahu arasında İran konusunda yaşanan fikir ayrılıkları dönemine denk geldi.
- İsrail'in Washington Büyükelçiliği, casusluk iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Mevcut ve eski ABD'li yetkililerin NBC News'e verdiği bilgilere göre Pentagon, İsrail'in ABD'li yetkilileri hedef alan ve giderek saldırganlaşan casusluk faaliyetlerine ilişkin endişeler nedeniyle karşı istihbarat tehdit değerlendirmesini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkardı.
PENTAGON'DA İSRAİL ALARMI
Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni değerlendirmeyle İsrail'in tehdit derecesini "kritik" (critical) seviyesine yükseltti. Yetkililer, bu kararın arkasında İsrail'in özellikle üst düzey ABD'li yetkilileri yakın takibe alarak Washington'ın Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin iç değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik planlarını öğrenme çabalarının yattığını belirtti.
7 SAYFALIK GİZLİ RAPOR
NBC News'e konuşan kaynaklar, DIA'nın hazırladığı istihbarat değerlendirmesinin içinde, ABD'li yetkililerin endişelerini artıran somut olayların listelendiği 7 sayfalık bir belgenin de yer aldığını aktardı.
Tehdit seviyesinin yükseltilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran ile yaşanan savaş ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları konusunda ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Netanyahu'ya "Sen delisin" dediği ortaya çıkmıştı.
Uzmanlar ve yetkililer, İsrail'in özellikle Trump yönetiminin İran'a karşı büyük çaplı askeri saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağı ya da savaşı müzakereler yoluyla sona erdirme eğiliminde olup olmadığı konusunu agresif bir şekilde öğrenmeye çalıştığını ifade ediyor.
"AŞIRI SALDIRGAN BİR İSTİHBARAT SERVİSLERİ VAR
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Savunma ve Güvenlik Departmanı Başkan Yardımcısı Emily Harding, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'in "hiper-saldırgan bir istihbarat servisine" sahip olduğunu belirterek, "Bizim neyin peşinde olduğumuzla ve ne planladığımızla fazlasıyla ilgileniyorlar" dedi.
İsrail'in Washington Büyükelçiliği ise NBC News'te yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsrail'in ABD hükümet yetkililerine yönelik istihbarat topladığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğu savunuldu. Pentagon konuyla ilgili resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.