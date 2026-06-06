Pentagon'da İsrail alarmı! Casusluk savaşı 7 sayfalık gizli raporda ortaya çıktı

Netanyahu

"AŞIRI SALDIRGAN BİR İSTİHBARAT SERVİSLERİ VAR

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Savunma ve Güvenlik Departmanı Başkan Yardımcısı Emily Harding, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'in "hiper-saldırgan bir istihbarat servisine" sahip olduğunu belirterek, "Bizim neyin peşinde olduğumuzla ve ne planladığımızla fazlasıyla ilgileniyorlar" dedi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği ise NBC News'te yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsrail'in ABD hükümet yetkililerine yönelik istihbarat topladığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğu savunuldu. Pentagon konuyla ilgili resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

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