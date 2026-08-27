ABD istihbaratından Leipzig iddiası: Patlayıcı yüklü İHA'da Rus izi
ABD istihbarat kaynakları, 4 Ağustos'ta Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağı yakınında ele geçirilen patlayıcı yüklü İHA'nın yapısal özelliklerinin Rus askeri istihbaratı GRU'ya özgü olduğunu öne sürdü. Alman makamlarıyla ortak yürütülen incelemede, tetik mekanizmasındaki bağlantının kesilmesi sayesinde patlamayan düzenekle ilgili güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
ABD istihbaratı, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu ileri sürdü.
PATLAYICI YÜKLÜ İHA RUSYA'YA MI AİT?
ABC News kanalına isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD istihbarat kaynağı, Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında tespit edilen İHA'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak, düzeneğin yapısının ve içine yerleştirilen patlayıcıların Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kullanılanlara "özgü" olduğunu öne sürdü.
Bu çıkarıma Alman güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla işbirliği içinde varıldığını ileri süren kaynak, tetikleyici mekanizmadaki bağlantının kesilmesi nedeniyle İHA'nın patlamadığını iddia etti.
Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA tespit edilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırılmış ve havalimanı gece boyunca uçuşlara kapatılmıştı.