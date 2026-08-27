ABD istihbaratından Leipzig iddiası: Patlayıcı yüklü İHA'da Rus izi

ABD istihbaratı, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu ileri sürdü.

Leipzig Havalimanı'nda dron alarmı. Fotoğraflar: Reuters

PATLAYICI YÜKLÜ İHA RUSYA'YA MI AİT?

ABC News kanalına isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD istihbarat kaynağı, Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında tespit edilen İHA'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak, düzeneğin yapısının ve içine yerleştirilen patlayıcıların Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kullanılanlara "özgü" olduğunu öne sürdü.