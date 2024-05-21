CIA ajanları diz çöküp yalvardı! Darbe girişiminin arkasından ABD çıktı

DARBECİLER CIA AJANI ÇIKTI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu, darbe girişiminin liderinin 41 yaşındaki Christian Malanga olduğunu öne sürerken Malanga'nın ABD'de eğitim görmüş eski bir mülteci olduğunu 'Amerikan vatandaşlığına alındığını iddia etti.

Kongo'da darbe girişimini durduran General Ekenge ise "Üçü Amerikan vatandaşı olmak üzere 50 kişi tutuklandı ve sorguya alındı" şeklinde konuştu.

CIA'E DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Kameralara yansıyan görüntülerde ise CIA ajanı olduğu iddia edilen darbecilerin Kongolu askerlere hayatlarını bağışlamaları için yalvardığı görüldü.