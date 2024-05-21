CIA ajanları diz çöküp yalvardı! Darbe girişiminin arkasından ABD çıktı

Afrika ülkesi Kongo'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından darbe girişimine katıldığı ortaya çıkan üç ABD'li sokak ortasında resmen linç edilerek tutuklandı.
Afrika ülkesi Kongo'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından darbe girişimine katıldığı ortaya çıkan üç ABD'li sokak ortasında resmen linç edilerek tutuklandı.
SOKAK ORTASINDA LİNÇ ETTİLER
Kongo basını tutuklanan ABD'lilerin CIA ajanı olduğu ve başarısız darbe girişiminden sorumlu olduklarını iddia etti.
ABD'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Lucy Tamlyn, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabahki olaylar beni şok etti ve olaya karıştığı iddia edilen Amerikan vatandaşlarının raporları beni çok endişelendirdi. Bu tür suç eylemlerine karıştığı öne sürülen ABD vatandaşları hakkında Kongo ile en geniş ölçüde iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
DARBECİLER CIA AJANI ÇIKTI
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu, darbe girişiminin liderinin 41 yaşındaki Christian Malanga olduğunu öne sürerken Malanga'nın ABD'de eğitim görmüş eski bir mülteci olduğunu 'Amerikan vatandaşlığına alındığını iddia etti.
Kongo'da darbe girişimini durduran General Ekenge ise "Üçü Amerikan vatandaşı olmak üzere 50 kişi tutuklandı ve sorguya alındı" şeklinde konuştu.
CIA'E DİZ ÇÖKTÜRDÜLER
Kameralara yansıyan görüntülerde ise CIA ajanı olduğu iddia edilen darbecilerin Kongolu askerlere hayatlarını bağışlamaları için yalvardığı görüldü.