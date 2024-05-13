Çeyiz için gelini öldüren damat tarafına 70 kişilik baskın! Evi ateşe verip iki kişiyi yaktılar

Hindistan 'da korkunç bir trajedi iki ailede yıkıma sebep oldu. Prayagraj kentinde üç kişinin feci ölümüne yol açan olayda yedi kişi hapse girdi.

GENÇ KADINI ÇEYİZ İÇİN Mİ ÖLDÜRDÜLER?

Kesarwani ailesinin evinde olaydan yaklaşık bir saat önce evin gelini olan Anshika isimli bir kadın kendini asmış halde bulunmuştu. Anshika'nın akrabaları ise kızlarını Kesarwani ailesinin çeyiz için öldürdüğünü iddia ederek evi bastı.

Shivani Kesarwani ve Hint polisi Anshika'nın intihar ettiğini söylerken ailesi ve komşuları ise onun çeyiz için öldürüldüğünü iddia ediyor.

AKŞAM YEMEĞİNE İNMEYİNCE ANLADILAR

BBC'ye konuşan Shivani, "Anshika genellikle akşam 20.00 civarında akşam yemeğine gelirdi ama o gün gelmedi ve biz onun uyuyakalmış olabileceğini düşündük" dedi. Shiva'nın kardeşi ve Anshika'nın eşi ise eşini çağırmak için odalarına çıktığını ve onu ölü bulduğunu söyledi.

EVİ BASIP ATEŞE VERDİLER

Polisin bildirdiğine Anshika'nın ailesi, kızlarının ölümünü öğrendikten kısa bir süre sonra onlarca akrabaları ile birlikte Kesarwanilerin evini bastı ve iki aile arasında büyük bir kavga çıktı.

Anshika'nın ailesi, kızlarının cesedi evden çıkarıldıktan sonra evi ateşe verdi. Shivani, anne ve babası ve teyzesi evde mahsur kaldı. Shivani ve teyzesi ikinci katın camını kırarak amcalarının evine sığındı fakat evdeki herkes yangından kurtulamadı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için üç saat boyunca çaba harcadıktan sonra saat 03.00 civarında girdikleri evde yaşlı çiftin yanmış cesetlerini buldu.

Bir polis yetkilisi BBC'ye, aralarında Ansgiska'nın babası, amcası ve kuzenlerinin de bulunduğu yedi kişinin tutuklandığını söyledi.

Shivani, yangında ölen ebeveynleri Rajendra Kumar ve Shobha Devi'nin fotoğrafını gösteriyor

ÇEYİZ KRİZİ ÖLÜMLE SON BULDU

Anhiska'nın babası ise Kesarwani ailesinin kızını çeyiz için taciz ettiğini ve öldürdüğünü söyledi ve suç duyurusunda bulundu. Shina Kesarwani ise ailesine yönelik suçlamaları reddederken Anshika'nın ailesinden araba da dahil olmak üzere hediyeler aldıklarını kabul ediyor.

Anshu'nun ise karısının öldüğü geceden bu yana eve dönmedi. Anshika'nın akrabalarının çoğu hapiste olmadığı için hayatından endişe ettiği ve saklandığı belirtildi.

5 YILDA 35 BİN 493 ÇEYİZ CİNAYETİ

Hindistan'da çeyiz almak ve vermek 1961'den beri yasa dışı olsa da yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre evliliklerin yüzde 90'ı hala çeyiz içeriyor. Polise her yıl eşlerin taciz edildiğine dair binlerce şikayet geliyor ve istatistikler, 2017 ile 2022 yılları arasında yetersiz çeyiz getirdikleri için 35 493 gelinin öldürüldüğünü gösteriyor.