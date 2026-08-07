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Eraçki'den ABD'ye karşı Müslümanlara birlik çağrısı! "Tehditlere karşı koyabiliriz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ordusuna karşı İran'ın gücünü kanıtladığını belirterek, Müslümanları kötü niyetli dış güçlere karşı birlik olmaya çağırdı.

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Eraçki'den ABD'ye karşı Müslümanlara birlik çağrısı! "Tehditlere karşı koyabiliriz"

Orta Doğu'da 28 Şubat günü başlayan gerilim devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MÜSLÜMANLARA "BİRLİK" ÇAĞRISI

Erakçi paylaşımında ABD ordusunu işaret ederek, müslümanlara birlik çağrısı yaptı. İşte o ifadeler:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Fotoğraf: AA)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Fotoğraf: AA)

"İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, dünyanın en pahalı ordusu karşısında hazırlıklılığını, kabiliyetini ve gücünü göstermiştir. Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her türlü tehdidine doğrudan karşı koyabiliriz. Artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi."

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