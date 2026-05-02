TEK MEKTUP İKİ AÇIKLAMA: İRAN'DA SAVAŞ BİTTİ Mİ?

İran savaşında iki ay geride kalırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den savaşı uzatmak için ek süre isteyip istemeyeceği merak konusuyken Beyaz Saray'dan haber geldi. Trump yönetimi, bölgede ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını ABD Kongresi’ne resmen bildirdi.

Beyaz Saray, Kongre’ye gönderdiği mektupta İran’la düşmanlığın "sona erdiğini" öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Trump "savaş bitti" dese de Kongre'ye gönderilen mektupta savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi.

Söz konusu mektup, ABD medyasında Trump’ın iki ay önce İran’a yönelik Kongre'den onaysız başlattığı savaşla ilgili anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray’ın Kongre’ye savaşın ve İran’la düşmanlığın sona erdiğini bildiren mektup, ABD savaş gemileri ve binlerce ABD askerinin İran’a yönelik olası yeni bir saldırı emri için Orta Doğu’da belirsizlik içinde beklediği bir dönemde gönderildi.

Trump, bugün Beyaz Saray’dan Florida’ya hareket etmeden önce İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor." diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.