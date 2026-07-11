Hürmüz'de ateş çemberi! İran'da peş peşe patlama sesleri
ABD-İran hattında "ateşkes" konuşulurken savaş yeniden cereyan etti. Taraflar arasında restleşme sürerken İran, yabancı müdahaleyi gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıkladı. İran Ordusundan yapılan açıklamada, "Hürmüz asla ABD’nin saldırılarıyla açılmayacak. Tek yol İran halkının haklarına saygı." ifadelerine yer verildi. ABD ordusu deniz ablukasının TSİ 23.00'te yürürlüğe gireceğini duyurmasının ardından İran'da peş peşe patlamalar meydana geldi. Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan ateşkesin resmen sona erdiğini ilan etti.
"Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" duyurusu yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan etti. Kuveyt'tan Katar'a Umman'dan Bahreyn'e bölge kelimenin tam anlamıyla kaosa sürüklendi. Füzeler peşi sıra ateşlendi.
Yaşananlar artık yalnızca ABD-İran çatışması olmaktan çıktı. Körfez'deki ABD üsleri, deniz ticareti ve enerji koridorları da doğrudan hedef haline geldi.
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CANLI ANLATIM
KAPANIŞ ÖZETİ
ABD İran hattındaki yeni gelişmeleri takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Canlı Yayın Başlangıcı: 11 Temmuz 2026 – 07:16
Canlı Yayın Bitişi (Son Güncelleme): 14 Temmuz 2026 – 23:10
Toplam Yayın Süresi: 3 Gün, 15 Saat, 54 Dakika (Kesintisiz 87 saat 54 dakika)
Neler Yaşandı? (Özet Gelişmeler)
Hürmüz Boğazı Tamamen Kapatıldı: İran, yabancı müdahaleleri gerekçe göstererek küresel ticaretin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapattığını duyurdu.
İran Ordusundan Net Rest: İran kanadından yapılan resmi açıklamada, "Hürmüz asla ABD’nin saldırılarıyla açılmayacak. Tek yol İran halkının haklarına saygı duymaktır" mesajı verilerek son ana kadar geri adım atılmayacağı vurgulandı.
Deniz Ablukası ve Peş Peşe Patlamalar: ABD ordusunun deniz ablukasının TSİ 23.00 itibarıyla yürürlüğe gireceğini ilan etmesinin hemen ardından, İran'ın stratejik noktalarında peş peşe çok şiddetli patlama sesleri yükseldi.
İRAN'IN GÜNEYİNDE PATLAMALAR GERÇEKLEŞTİ
ABD ordusunun İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran basını ülkenin güneyinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldiğini aktardı.
İRAN'A DENİZ ABLUKASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "CENTCOM, bugün ABD doğu saat dilimi ile 15.00'te, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların, Amerikan güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ablukanın TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceği belirtildi.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR
Bahreyn yönetimi, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak vatandaşlardan en yakın güvenli bölgelere yönelmelerini istedi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, halkın sakinliğini koruması ve resmi makamların yönlendirmelerini takip etmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, vatandaşlardan en yakın güvenli yerlere geçmeleri ve gelişmelere ilişkin yalnızca resmi kanallardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları istendi.
Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın Bahreyn’de sivilleri hedef alan “sistematik saldırgan tutumunu” sürdürdüğünü öne sürmüştü.
Açıklamada, İran’dan sabah saatlerinde fırlatıldığı belirtilen füze ve insansız hava araçlarının Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiği bildirilmişti.
HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN HARİÇ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı İran hariç gemi trafiğine açık. Yüzde 20'lik ödeme ise Körfez ülkelerinin ABD'ye yapacağı yatırımlarla değiştirildi." dedi.
ABADAN VE MAHŞEHİR'E SALDIRI
İran basını, ABD’nin Bender Abbas ve Buşehr'in ardından İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki Abadan ve Mahşehr kentlerine de saldırı düzenlediğini bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Huzistan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD’nin 13.25’te Abadan’da, 13.30’da da Mahşehr’de bulunan birer noktayı hedef aldığı aktarıldı.
İki patlama sesinin duyulduğu saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas ve Buşehr'de de saldırı sonrası patlama sesleri duyulduğu teyit edilmiş, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Bender Abbas’ın batısında patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
Toplamda 5 patlama sesi duyduğu aktarılan haberde patlamaların kaynağına ilişkin detay verilmedi.
ABD son günlerde düzenlediği saldırılarda Bender Abbas başta olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef alıyor.
"HÜRMÜZ ABD'NİN SALDIRILARIYLA AÇILMAYACAK"
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın "asla ABD’nin saldırılarıyla açılmayacağını, bunun tek yolunun İran halkının haklarına saygı duymak"tan geçtiğini ifade etti.
İran devlet televizyonuna göre, Ekreminiya, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.
“Hürmüz Boğazı asla ABD’nin saldırıları, savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı’nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır” ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, eski İran lideri Ali Hamaney ve savaşta hayatını kaybedenlerin intikamını almakla yükümlü olduklarını da dile getirdi.
İRAN'DA ASKERİ HEDEFLERE YÖNELİK SON SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI
ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI: HALKA GÜVENLİ BÖLGELERE GİTME ÇAĞRISI YAPILDI
İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BAE: İRAN FÜZELERİ İKİ TANKERİMİZİ VURDU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kara sularında Hürmüz Boğazı'nın güney geçidinde seyreden kendilerine ait iki tankerin İran füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 1 mürettebatın hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, BAE Savunma Bakanlığı saldırıyı kınayarak ülkenin güvenliğini korumak için gerekli tüm karşılık ve tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Umman kara sularında, Hürmüz Boğazı'nın güney geçidinde seyreden BAE'ye ait 2 tanker İran füzeleriyle hedef alındı. Saldırıda mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Saldırıyı kınıyoruz. Bu tırmanışa karşılık verme ve topraklarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz."
TRUMP: İRAN'LA ANLAŞMA HALA MÜMKÜN
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki saldırılara ilişkin, “Hürmuz Boğazı ile ilgili yeteneklerine saldırıyoruz ve saldırı kapasitelerini ortadan kaldırıyoruz. Hürmuz Boğazı’nda yardım ettiğimiz ülkeleri savunmak karşılığında mali tazminat almak istiyorum” dedi.
Ayrıca, “Bir anlaşma olasılığı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İRAN BASINI: BENDER ABBAS İLE KEŞM VE KİŞ ADALARINDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan, Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.
Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.
ABD ORDUSU İRAN'A KARŞI TEKRAR HAVA SALDIRISI BAŞLATTIĞINI DUYURDU
ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM): "ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik saldırıların üçüncü gecesini başlattık. Saldırılarla İran güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki siviller ile ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı hedefliyoruz."
CENTCOM SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI
ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün insansız deniz araçları (İDA) ile İran’a ait Bandar Abbas Deniz Üssü’ne ve bir denizaltıya düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
CENTCOM, saldırıda üç adet Corsair tipi İDA kullanıldığını belirterek, ABD ordusunun İDA’ları ilk kez bir operasyonda kullandığına dikkat çekti.
TRUMP AÇIKLADI: İRAN'A YENİDEN ABLUKA
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadesini kullandı.
İRAN ABLUKASI YENİDEN YÜRÜRLÜKTE
Sadece İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışını engellediklerini vurgulayan Trump, bu uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini kaydetti.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KORUYUCUSU ABD
Trump, diğer tüm ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı adil ve açık şekilde kullanabileceğini belirterek, "ABD, bundan böyle 'Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu' olarak bilinecektir." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 20 GEÇİŞ ÜCRETİ
Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." dedi.
Trump, uygulamanın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.
YEMEN'DE TÜM HAVAALANLARI UÇUŞA KAPATILDI
Yemen'de Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığı belirtildi.
Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, ülkede hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve havaalanları için bir genelge yayımladı. Genelgede, ülkedeki tüm havalimanlarının ikinci bir duyuruya kadar hava trafiğine kapatıldığı bildirildi. Söz konusu kararın genelgenin yayımlanması itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.
Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.
Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.
İRAN: "İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Trump’ın "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz.” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.
ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Zülfikari, "Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan ve yine İran’ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır." dedi.
Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu.
Zülfikari, bölgedeki "güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler" olduğunu öne sürerek yine bölge ülkelerinin ABD ile işbiriliğinin savaş riskini artırdığını belirtti.
İNGİLTERE DEVRİM MUHAFIZLARI'NI YASAKLI ÖRGÜTLER LİSTESİNE ALACAK
İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, İran Devrim Muhafızları Ordusunu yasaklı örgütler listesine almak için parlamentoya başvurdu.
İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Eagle, parlamentoya sunduğu yazılı açıklamada, üç yabancı oluşumun yasaklı örgütler listesine eklenmesi için girişim başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, bu oluşumların İran Devrim Muhafızları Ordusu, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Gönüllü Birliği ile İran güdümünde olduğu değerlendirilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) adlı grup olduğu ifade edildi.
Bu yıl çıkan Ulusal Güvenlik Yasası'nın İçişleri Bakanı'na (Shabana Mahmood) yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine karışan kuruluşları yasaklama yetkisi verdiğini hatırlatan Eagle, yasaklama kararının parlamento tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Eagle, "Bir kuruluşun bu kapsamda yasaklı sayılabilmesi için, İçişleri Bakanı'nın söz konusu kuruluşun yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine karıştığına veya karışmış olduğuna makul gerekçelerle inanması ve bu belirlemenin Birleşik Krallık'ın güvenliğini veya çıkarlarını korumak açısından gerekli olduğu kanaatine varması gerekir. Mevcut tüm delilleri değerlendiren ve hükümet genelindeki ilgili kurumlar ile operasyonel ortakların tavsiyelerini alan İçişleri Bakanı, üç kuruluşun yasal kriterleri karşıladığı sonucuna varmıştır." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, üç kuruluşun İngiltere için oluşturduğu tehditlere de yer verildi. Devrim Muhafızlarının rolünün klasik bir askeri güç olmanın ötesine geçtiği kaydedilen açıklamada, bu yapının İran hedeflerine uygun şekilde istihbarat faaliyetleri, taşeron gruplar ve nüfuz operasyonları kullandığı öne sürüldü.
İran'ın Orta Doğu'daki etkisini yayma çalışmaları yaptığı da ifade edilen açıklamada, Devrim Muhafızlarının İngiltere topraklarında tehdit ve yıldırma faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.
IMCR'ın ise İngiltere'de ve Avrupa'da mart, nisan ve mayıs aylarında Yahudilere, gazetecilere ve İsrail'in İngiltere'deki çıkarlarına yönelik saldırıların faili olduğu ileri sürüldü.
GRU Gönüllü Birliğinin ise eski Wagner Grubu'nun unsurlarını barındırdığı, sabotaj faaliyetleri yürüttüğü ve Rusya tarafından Avrupa ile NATO'ya yönelik operasyonlarda kullanıldığı öne sürüldü.
Açıklamada İçişleri Bakanı Mahmood'un, tüm delilleri titizlikle inceledikten sonra, 3 oluşumun da yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine dahil olduğuna dair makul bir kanaat oluşturacak yeterli dayanak bulunduğuna karar verdiği belirtildi.
Mahmood'un, söz konusu kuruluşların yasaklı örgütler listesine alınmasının İngiltere'nin güvenliği ile ulusal çıkarlarının korunması açısından gerekli olduğu sonucuna vardığı aktarıldı.
TRUMP: "HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ALTINA ALIYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında katıldığı programda, İran ile gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Sunucunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tutumu hakkındaki soruya "(Hürmüz) Boğaz'ı biz devralıyoruz. Onların (İran'ın) hiçbir şeyi yok." yanıtını verdi.
"BOĞAZI ELİMİZDE TUTACAĞIZ"
Trump, İran'ı "çok sert vurmaya" devam edeceklerini söyleyerek, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullandı.
Hürmüz'ün "gardiyanlığı" karşılığında ödeme alacaklarını iddia eden Trump, "Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğaz'ı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, bu süreçte Hürmüz Boğazı'nı "boşuna koruduklarını" söyledi.
ANLAŞIP BOZUYORLAR
İran tarafıyla bir "anlaşmaları" olduğunu ve dün 11 saatlik görüşme yapıldığını dile getiren Trump, "Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık." diye konuştu.
Trump, İran'ın kendisinden "hiçbir şey alamadığını" belirterek eski Başkan Barack Obama dahil önceki başkanları 47 yıldır "Tahran yönetiminin yaptıklarına izin vermekle" suçladı.
BEKAYİ: YAŞANANLARIN SORUMLUSU ABD
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran'ın hiçbir zaman taahhütlerini ihlal etme konusunda öncü olmadığını savunan Bekayi, "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir. Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız." ifadelerini kullandı.
Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı meselesinde İran'ın tutumunun oldukça net olduğunu belirten Bekayi, şöyle konuştu:
"Bu konudaki sorumluluklarımız nettir. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini tehdit eden bir alana dönüşmesine müsaade etmeyeceğimizi vurguladık. Burada güvenli seyri sefer için samimi şekilde çaba harcadık.
Ancak ABD bazı bölge ülkelerinin desteği ile paralel rota oluşturmaya çalıştı ve bu durumun sonucunda bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğini tehlikeye attılar. Çünkü bu gemilerin bir çoğunun takip sistemlerini kapatmaya zorladılar. Bu girişim hem çarpışma riskini hem de çevresel sorunların ortaya çıkma ihtimalini artırmakta."
Bekayi, bölgede gerilimin azaltılması için arabulucu ülkelerin çabalarının sürdüğünü, Katar, Pakistan ve Umman ile irtibat halinde olduklarını dile getirdi.
Ulusal güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını belirten Bekayi, "Son günlerde yaşananların sorumluluğu ABD'dedir." dedi.
Bekayi ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasının, Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği tehlikeye atmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü.
ABD'nin, İran'ın müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddialarına da değinen Bekayi, bu iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve ülkesinin kendi çıkarlarına odaklandığını söyledi.
Bekayi son olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'a yönelik saldırılarda zarar gören nükleer santrallere erişimini kabul etmeyeceklerini kaydetti.
İRAN'DAN KÖRFEZ'E ABD UYARISI
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı Körfez ülkelerindeki üsleri kullandığını savunarak, söz konusu ülkelerin topraklarını İran'a saldırılarda kullandırmaması gerektiği uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik ABD saldırıları hakkında bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğu ve bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları baltaladığı belirtilerek, son 24 saatte yapılan saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi.
ABD'nin İran'da hedef aldığı noktaların sivil bölgeler ve yerler olduğu, dolayısıyla ABD'nin savaş suçu işlediği ifade edilen bildiride, Washington'un mutabakat zaptını bütünüyle ihlal ettiği belirtildi.
Bildiride, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gerekli düzenlemelerin yapılması sürecine müdahil olduğu ve boğazda güvensizlik meydana getirdiği kaydedildi.
Bildiride ayrıca, komşu ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca topraklarının saldırgan taraflar tarafından İran'a yönelik askeri saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılmasını engellemekle yükümlü bulunduğu ve İran'a yönelik saldırıların çıkış kaynağına yapılacak misillemelerin meşru müdafaa kapsamında olduğu ifadesine yer verildi.
DEVRİM MUHAFIZLARI ŞARTINI AÇIKLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğunu bildirdi.
Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Odusundan yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD saldırılarına misillemenin 5'inci aşaması kapsamında, Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD ordusuna ait tesis ve altyapının, Umman'daki FPS uzun menzilli hava radarı ile deniz hedef tespit radarının, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.
Söz konusu açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalelerinin sürmesi halinde, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarını etkileyecek daha büyük gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
CENTCOM DUYURDU: HEDEFLER VURULDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası nakliye gemilerine yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla bu ülkedeki "onlarca hedefin hassas mühimmatlarla vurulduğunu" bildirdi.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik tehditleri en aza indirmek amacıyla İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığı" ifade edildi.
Açıklamada, saldırılarda, İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radar mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri ile küçük botların hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırılarda savaş uçakları, savaş gemileri, kamikaze İHA'ların yanı sıra ilk kez kamikaze insansız deniz araçlarının da kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı küresel ticaret için hayati bir deniz koridorudur. İran burayı kontrol etmemektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İran'ı "haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi beyanlarına" rağmen ABD kuvvetlerinin seyir serbestisini sağlamak için hazırlıklı ve konuşlanmış durumda olduğu ileri sürüldü.
BAHREYN'DE HALKA UYARI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde uyarı yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.
Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.
ÜRDÜN AÇIKLADI: 4 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
İRAN BASINI DUYURDU: 1 KİŞİ ÖLDÜ
ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayati, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.
ABD'nin saldırılara gece saatlerinde başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
İRAN'DAN 2 GEMİYE MÜDAHALE
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi.
Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu belirtildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi.
İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE SALDIRI
İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı bildirildi.
İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."
Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI: ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN'DA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Bahreyn'de İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi.
Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İRAN: ABD BİRKAÇ AYDIR SÜRDÜRÜLEN ÇABALARI BOŞA ÇIKARDI
ABD ordusunun İran’a yönelik son saldırılarına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin saldırıları kınanarak, "Bu barbarca saldırılar sadece Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin temel ilkelerinin açık bir ihlali olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" denildi. Açıklamada, ABD’nin İran’ı hedef alan saldırılarının "Batı Asya bölgesinde gerilimi azaltmak ve barışı tesis etmek için son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu" vurgulandı. Uluslararası deniz taşımacılığında yaşanan aksamalardan Washington yönetiminin sorumlu olduğu belirtilerek, "ABD rejimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerekli düzenlemeleri yapma sürecine açıkça müdahale ederek, Hürmüz Boğazı'na güvensizliğin geri dönmesine ve uluslararası ticari taşımacılığın aksamasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.
TRUMP'TAN SAVAŞ UÇAKLI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon dalgası başlatmasının ardından Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, resmi hesabından savaş uçaklarının yer aldığı bir görseli takipçileriyle paylaştı.
BEKAYİ'DEN BM'YE TEPKİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, BM’nin internet sayfasında yer alan ve Guterres’in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM’ye tepki gösterdi.
Bekayi, “İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır.” dedi.
Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri süren Bekayi, İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve uluslararası hukuka da aykırılık teşkil etmediğini savundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etmişti.
Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İRAN'DA PATLAMA
ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi.
10 PATLAMA MEYDANA GELDİ
Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
ABD'DEN YENİ SALDIRI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.
ABD, dün başlattığı saldırılarda, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti.
AXIOS: "ABD ORDUSU İRAN’A AİT FÜZE VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ VURDU"
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. İranlı kaynakların ülkenin Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğuna ilişkin açıklamalarının ardından ABD basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait unsurların ABD ordusu tarafından hedef alındığını öne sürdü.
ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'a ait füze ve hava savunma sistemlerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini ve boğaz çevresindeki farklı noktalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait küçük sürat teknelerini hedef aldığını aktardı.
KUVEYT'TE ÜÇ SINIR NOKTASINA SALDIRI
Kuveyt ordusu, ülkenin kuzeyindeki üç sınır noktasının saldırıya uğradığını, kara sularındaki bir sondaj sahasının da İHA ile vurulduğunu açıkladı.
TRUMP: HÜRMÜZ AÇIK
ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalında yayınlanan Meet the Press programına telefonla bağlanarak İran ile nükleer programın iptalini içeren anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran yönetiminin saat geçmeden insansız hava aracıyla gemi saldırısı düzenlediğini söyledi.
Bu gelişme üzerine askeri karşılık verdiklerini aktaran Trump, “İran’ı fena bombaladıklarını” belirtti.
Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump, “Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar” ifadelerini kullandı.
‘İRAN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ SONRA YİNE SALDIRDI’
Washington ile Tahran arasında yürütülen gizli görüşmelerin detaylarını paylaşan Trump, İran’ın masadaki tutumuna dikkat çekti. Son birkaç gündür İranlı yetkililerle görüşmeler yaptıklarını anlatan Trump, şunları kaydetti:
“Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de ‘Siz gerçekten hasta insanlarsınız’ dedim. İşte durum bu”
CENTCOM'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır. ABD ordusu, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi beyanlarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazırlıklıdır. Boğaz İran'ın kontrolünde değildir. Trafik akışı sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
KATAR'DA DENİZCİLİK FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI
Katar Ulaştırma Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle, "Kamu güvenliğinin korunması amacıyla gezi ve balıkçı tekneleri, deniz motosikletleri ile benzeri tüm deniz araçlarının sahipleri ve kullanıcılarına bugünden itibaren denize açılma ve deniz faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.
Bu durumun uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan gemileri kapsamadığı; bu gemilerin, geçerli düzenlemeler ve prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerine devam edebileceği kaydedildi.
ABD'DEN UMMAN'DAKİ VATANDAŞLARINA "SIĞINAKLARDA KALIN" ÇAĞRISI
ABD'nin Umman Büyükelçiliği, Duqm kenti ve Musandam bölgesinde bulunan ABD vatandaşlarına "son gelişmeler nedeniyle" sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Duqm veya Musandam'da iseniz mümkün olduğunca ikametgahınızda, otelinizde veya başka bir yapıda kalın ve pencerelerden uzak durun" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ABD hükümetinin Orta Doğu'dan ayrılmak isteyenlere yardımcı olacağı belirtildi.
İRAN'DAN YENİ "HÜRMÜZ" AÇIKLAMASI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulunarak, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." dedi.
Öte yandan Kirman Valiliği, gece saatlerinde gerçekleştirilen ABD saldırılarında bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurdu.
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Rezai ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın stratejik öneminin İran'ın caydırıcı gücünün bir parçası olduğunu ifade etti.
KUVEYT'TEN İRAN'A KINAMA... BAE'DE FÜZE ALARMI
Kuveyt, İran'ın Körfez ülkesini hedef alan saldırılarını kınadı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların bölgede gerilim ve istikrarsızlığı daha da kötüleştireceği vurgulandı.
Açıklamada, "Bu saldırıların devam etmesi, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden, gerilimi azaltma ve krizleri barışçıl yollarla çözme çabalarını baltalayan son derece tehlikeli bir tırmanıştır" ifadelerine yer verildi.
BAE'YE YÖNELEN FÜZELER TESPİT EDİLDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Orta Doğu genelinde başlattığı saldırıların ardından sabah saatlerinde ülkeye yönelen füzeler tespit ettiğini bildirdi. Füzelerin ülke sınırları içine girmediği kaydedildi.
BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzleme ve takip sistemlerimiz günün her saati en üst düzey hazırlıkta çalışmaktadır" ifadesine yer verildi.
ÜRDÜN'E 3 FÜZE İSABET ETTİ
Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi. Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeleri güvenlik çemberine aldığı ve füze kalıntılarıyla ilgili teknik inceleme ve güvenlik prosedürlerini yürüttüğü kaydedildi.
Ülkenin hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık durumunda olduğu kaydedildi.
İRAN-UMMAN HATTINDA "HÜRMÜZ" DİPLOMASİSİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Maskat’ta bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman’ın başkenti Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldiğini belirtti. İran ve Umman dışişleri bakanlarının görüşmede, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu kaydetti.
HÜRMÜZ'DE BİR GEMİ DAHA VURULDU
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.
KALİBAF: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD ile İran arasında varılan mutabakat anlaşması ile ilgili, 'Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi.' açıklamasında bulundu.
BAHREYN'DE SİREN SESLERİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu.
KUVEYT ORDUSU: HAVA SAHAMIZDAKİ DÜŞMAN HEDEFLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik "düşman hedeflerine karşı" müdahalede bulunduğunu duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
KATAR’I HEDEF ALAN FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
ABD ORDUSU DUYURDU: İRAN'DA 140 NOKTA VURULDU
CENTCOM, X'ten yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği belirtildi.
Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifadeleri yer aldı.
Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD güçlerinin mayıs başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.
ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığı duyurmuştu.
CENTCOM: İRAN'A YÖNELİK ÜÇÜNCÜ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI
ABD ordusundan İran’la yaşanan askeri gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.
CENTCOM, Tahran rejimine ait askeri unsurların bir kez daha hedef alındığını duyurarak, "ABD ordusu İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasında bulundu.
M/V GFS Galaxy konteyner gemisinin sivil bir mürettebatının kayıp olduğu ve geminin çıkan yangın ve makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edemediği hatırlatılan açıklamada, "İran'a, ticari gemilere yönelik önceki saldırılarından dolayı sorumlu tutulmasının ardından Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha verilmiş, ancak İran yine başarısız olmuştur" denildi.
İran’a yönelik son saldırıların ABD Başkomutanı’nın talimatıyla gerçekleştirildiği ve ABD’nin İran'ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığı kaydedildi.
İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ
ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.
ABD, İRAN'I YENİDEN VURDU: CENTCOM'DAN AÇIKLAMA
İran basını, ülkenin güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Patlama haberlerinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava harekâtı düzenlediğini açıkladı.
CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bugün TSİ 02:15'te, Devrim Muhafızları Ordusu kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından, CENTCOM kuvvetleri İran'a karşı bu haftaki üçüncü tur hava saldırılarını başlatmıştır. Sivil bir mürettebat üyesi kayıptır ve gemi, içeride çıkan yangın ile makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edememektedir. Ticari gemilere yönelik daha önceki saldırılardan sorumlu tutulmasının ardından İran'a, Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha tanınmış ancak İran bir kez daha başarısız olmuştur. Buna karşılık Birleşik Devletler, İran'ın boğazdan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmaya devam ederek ağır bir bedel ödetmektedir. Saldırılar, Başkomutanın talimatıyla gerçekleştirilmektedir."
İRAN: HÜRMÜZ'Ü KAPATTIK
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda seyir talimatlarına uymayan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını açıkladı.
İran, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI: NETANYAHU SEÇİMDEN KAÇMAK İÇİN İRAN'LA SAVAŞA GİRECEK
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde kaybedeceği kanaatine varması durumunda Lübnan'a saldırıları, İran ile daha geniş bir savaşa yol açacak şekilde artırabileceğini belirtti.
Eski Başbakan Barak, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan ve İran'la yaşanan askeri gerilimi seçim sürecinde siyasi çıkarı için kullanabileceğini savundu.
Netanyahu'nun, Ekim 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri kazanamayacağını anlaması halinde farklı senaryoları devreye sokabileceğini öne süren Barak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Netanyahu'nun seçimlerden birkaç gün önce kaybedeceğini anlaması halinde (Lübnan'ın güneyindeki) Nebatiye kentindeki hedeflere saldırı talimatı vermesi muhtemeldir.
Hizbullah buna İsrail'e İHA saldırılarıyla karşılık verir. Ardından İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alır. Böylece çatışmalar Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve İran'la savaşa dönüşür."
Barak, Netanyahu'nun seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik girişimlerde bulunabileceğini de öne sürerek, "Netanyahu kaybedeceğini anladığı anda seçimleri baltalamak için son derece tehlikeli adımlar atmaktan çekinmez. Seçim günü oy sayım merkezlerine yönelik provokatif baskın girişimlerine tanıklık edebiliriz." ifadelerini kullandı.
İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da 14 Mayıs'ta benzer uyarılarda bulunarak, Netanyahu'nun "seçim amaçlı" bir askeri adım atabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.
Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel de 24 Nisan'da yayımlanan değerlendirmesinde, Netanyahu hükümetinin seçim hesapları doğrultusunda Gazze'ye yeni bir saldırı düzenlemeyi hedeflediğini, hükümetteki bazı yetkililerin ise Hamas'ın İsrail'e roket atarak "büyük bir hata yapmasını" beklediğini belirtmişti.
"ABD GERİ ADIM ATMAZSA MÜZAKERE YOK"
İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD’nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran-Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi.
İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, yarı resmi Fars Haber Ajansına konuya dair açıklama yaptı.
Kaynak, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin, ABD mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Söz konusu kaynak ayrıca, İsrail medyasında yer alan ve İran’ın ABD’den müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti:
"ABD’nin geri adım attığının göstergesi, savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan çalışma grubunun kurulması, geri çekilmenin sağlanması, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunun çözülmesi ve İran’ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır."
MÜCTEBA'DAN İNTİKAM MESAJI
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.
Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.
Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:
“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”
İRAN: 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD'DEN İRAN BAĞLANTILI KİŞİLERE YAPTIRIM!
ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Mücteba Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin yaptırım listesine alındığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Hamaney ve diğer İran hükümet yetkilileri yararına çalıştığı ve İranlı bir "finansal aracı" olduğu gerekçesiyle Ali Ansari'ye yaptırım uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, Ansari'nin, "kamu kaynaklarından sağlanan serveti yurt dışındaki geniş çaplı gayrimenkul ve ticari varlık portföyüne aktardığı" ifade edilirken, daha önce yaptırım uygulanan İranlı bankalar adına işlem yapan ve "çok sayıda paravan şirket kullanan" İran döviz bürolarının da yaptırımlar ile hedef alındığı belirtildi.
Yaptırım listesine eklenenler arasında Mohammad Darbani, Mohsen Khandan, Ahmad Navai Lavasani ve Amir Navai gibi "Partners Exchange" döviz şirketi ile ilişkili isimlerin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Saint Kitts ve Nevis'te kayıtlı bir şirket olan "Smart Global Limited"in de Ansari ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye eklendiği aktarıldı.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu." ifadesini kullanmıştı.
ERAKÇİ UMMAN'A GİTTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüşmelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat’a gitti. Arakçi, Maskat Uluslararası Havalimanı’nda Ummanlı yetkililer tarafından karşılandı.
ERAKÇİ'DEN "UYUM" ÇAĞRISI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.
Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Erakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.
Söz konusu ihlalin, ABD’nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Erakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İRAN SUİKAST DÜZENLERSE YOK EDERİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran’ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti’nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek.” ifadelerini kullandı.
Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran’ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.
Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.