CANLI: İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı! ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme

Orta Doğu'da barış umutları bir kez daha füzelerin gölgesinde kaldı; ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes resmen sona erdi.

ABD ordusu İran'a kamikaze İHA'larla saldırırken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi.

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