CANLI: İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı! ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme
ABD-İran arasında ateşkes bitti Orta Doğu'da füzeler yeniden ateşlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi. ABD-İran hattında son dakika gelişmeleri Takvim.com.tr'de
Orta Doğu'da barış umutları bir kez daha füzelerin gölgesinde kaldı; ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes resmen sona erdi.
ABD ordusu İran'a kamikaze İHA'larla saldırırken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
CANLI ANLATIM
İRAN DA MİSİLLEME BAŞLATTI
İran Ordusu: ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün’deki Azrak Hava Üssü'ne kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenledik.
İSLAMABAD MUTABAKATI ORTADAN KALKTI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi
ABD İRAN'I VURDU
ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgelere saldırılar düzenledi.
İlk saldırı, saat 00.00 sularında Hürmüz Boğazı'nın yakınında Keşm Adasının güneyinde yer alan Hengam Adası'na gerçekleştirildi. Daha sonra saat 00.05'te Bender Abbas kentinde bir nokta ABD saldırısında vuruldu.
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın en büyük adası Keşm'in de saat 00.10'da ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
Saldırılara ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.