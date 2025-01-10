ABD’den Maduro’ya karşı yeni hamle: Başına konulan ödül 25 milyon dolara çıkarıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.
Kirby, 2020 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ya da tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında belirlenen 15 milyon dolarlık ödülün 25 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.
Maduro'nun son seçimlerde "demokratik normları bir kez daha ihlal ettiğini" öne süren Kirby, ABD'nin bu duruma karşılık vermekte kararlı olduğunu vurguladı.
ABD, Maduro’nun başına konyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara çıkardı (Fotoğraf: AA)
MADURO'NUN YAKIN ÇEVRESİ ABD'NİN KISKACINDA
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Pedrino'nun yakalanması için bilgi verenlere 15 milyon dolarlık ödül teklif ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun çevresindeki 7 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini duyurdu.
Maduro yeni dönemine bugün yemin ederek başladı (Fotoğraf: AA)
MADURO ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNE BAŞLADI
28 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alarak üçüncü kez seçilen Nicolas Maduro, yeni dönemine bugün yemin ederek başladı. Seçim sonuçları muhalefet tarafından kabul edilmezken, ülkedeki siyasi tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor.