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ABD’den Maduro’ya karşı yeni hamle: Başına konulan ödül 25 milyon dolara çıkarıldı

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında daha önce koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü, 25 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:16 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:18
ABD’den Maduro’ya karşı yeni hamle: Başına konulan ödül 25 milyon dolara çıkarıldı

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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

    Kirby, 2020 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ya da tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında belirlenen 15 milyon dolarlık ödülün 25 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

    Maduro'nun son seçimlerde "demokratik normları bir kez daha ihlal ettiğini" öne süren Kirby, ABD'nin bu duruma karşılık vermekte kararlı olduğunu vurguladı.

    ABD, Maduro’nun başına konyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara çıkardı (Fotoğraf: AA)ABD, Maduro’nun başına konyduğu ödül miktarını 25 milyon dolara çıkardı (Fotoğraf: AA)

    MADURO'NUN YAKIN ÇEVRESİ ABD'NİN KISKACINDA

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Pedrino'nun yakalanması için bilgi verenlere 15 milyon dolarlık ödül teklif ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun çevresindeki 7 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini duyurdu.

    Maduro yeni dönemine bugün yemin ederek başladı (Fotoğraf: AA)Maduro yeni dönemine bugün yemin ederek başladı (Fotoğraf: AA)

    MADURO ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNE BAŞLADI

    28 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alarak üçüncü kez seçilen Nicolas Maduro, yeni dönemine bugün yemin ederek başladı. Seçim sonuçları muhalefet tarafından kabul edilmezken, ülkedeki siyasi tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor.

    Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez (Fotoğraf: AA)Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez (Fotoğraf: AA)

    MUHALEFET SONUÇLARI REDDETTİ

    Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarının geçersiz olduğunu savundu. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından 8 Eylül'de eşiyle birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e kaçtı.

    Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez ABD tarafından başkan sıfatlıyla ağırlandı (Fotoğraf: AA)Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez ABD tarafından başkan sıfatlıyla ağırlandı (Fotoğraf: AA)

    BEYAZ SARAY'DAN MUHALEFETE DESTEK

    Edmundo Gonzalez, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından "Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı" olarak kabul edilmişti.

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