ABD’den Maduro’ya karşı yeni hamle: Başına konulan ödül 25 milyon dolara çıkarıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

Kirby, 2020 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ya da tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında belirlenen 15 milyon dolarlık ödülün 25 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

Maduro'nun son seçimlerde "demokratik normları bir kez daha ihlal ettiğini" öne süren Kirby, ABD'nin bu duruma karşılık vermekte kararlı olduğunu vurguladı.