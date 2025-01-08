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ABD Kongresi'ne bıçaklı saldırı

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de, Kongre Binası’na girmeye çalışan bıçaklı bir kişi tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 23:56
ABD Kongresi’ne bıçaklı saldırı

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    ABD Kongre Binası Polisi (USCP), Çarşamba günü Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'ne pala sokmaya çalışan bir adamın yakalandığı açıklandı.

    USCP'den yapılan açıklamada, memurların öğleden sonra saat 2 civarında adamı durdurduğu ve çantasında bir pala olduğunu fark ettiği belirtildi. X-ray taraması sırasında silah tespit edilince güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek adamı gözaltına aldı ve silahlarına el koydu.

    ÇANTADAN BİR PALA İLE BİRLİKTE ÜÇ BIÇAK ÇIKTI

    Çantada yapılan detaylı incelemede, bir pala ile birlikte üç bıçak daha bulundu.

    Olayın ardından USCP yetkilileri, Kongre Ziyaretçi Merkezi'nin kuzey tarafında güvenlik taramalarına kısa bir süre ara verdi. Yetkililer, güvenlik prosedürlerini artırma kararı aldı.

    Şüpheli, tehlikeli silah taşıma suçundan birden fazla kez tutuklandı.

    Bu olay, eski Başkan Jimmy Carter'ın cenazesi, 2024 seçim sonuçlarının onaylanması ve Başkanlık Yemin Töreni gibi kritik etkinlikler öncesinde Washington D.C.'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde yaşandı.

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