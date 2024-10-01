İsrail neden Lübnan’a saldırdı? Barışa karşı siyonist koz

İsrail Lübnan 'a haftalardır düzenlediği hava saldırılarının ardından dün gece itibarıyla topçu atışları ile kara saldırısına başladığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ne kadar ileri gideceği ve Hizbullah ile çatışmaların ne kadar devam edeceği dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

İSRAİL NEDEN LÜBNAN'A SALDIRDI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı ve Washington'daki Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Yaakov Amidror, Gazze'de 11 ay süren çatışmaların ardından İsrail ordusunun bitkin olduğunu ve Hamas'a karşı başlattığı ölçekte bir saldırılara girişmesinin pek olası olmadığını söyledi.

LÜBNAN'DA İŞGAL İLERLEYECEK Mİ?

İsrail saldırılarının Hizbullah güçlerini Lübnan'daki Litani nehrinin kuzeyine itmeye odaklanmasının daha muhtemel olduğunu söyleyen Amidror, Lübnan'a yönelik saldırıların belli bir düzeyde kalacağını belirtti.

BEDELİ YÜKSEK OLACAK

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkan yardımcısı Itamar Yaar ise İsrail'in Lübnan'a tam ölçekli bir işgal girişiminde bulunmasını beklemediğini çünkü bunun bedelinin ödemeye hazır olduklarından çok daha yüksek olacağını belirtti.

İSRAİL'İN AMACI NE?

Peki, uzmanlar ve eski yetkililer İsrail'in Lübnan'da tam ölçekli bir savaşa girmeyeceğini belirtirken İsrail'in nihai amacı ne?

BARIŞA KARŞI SİYONİST KOZ

İngiliz Financial Times'a göre Netanyahu ile daha önce çalışmış bir kaynak, Netanyahu'nun ateşkes sağlandığında Lübnan topraklarını elinde tutmasının İsrail'e yeni statükoya ilişkin müzakerelerde seçenekler sunacağına inandığını söyledi. Yani Netanyahu Lübnan'ı barış müzakerelerine karşı bir koz olarak kullanmak istiyor.

İSRAİL İÇİN BÜYÜK RİSK

Hizbullah'ın 2000'de İsrail'i oldukça yıprattığını belirten eski İsrailli yetkililer Lübnan'a yönelik kara saldırısının İsrail için büyük risk olacağına dikkat çekti.

İRAN RİSKİ

Financial Times kara saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yetkililer sınırlı bir operasyon başlatmaya çalışsalar bile, İsrail güçleri Hizbullah savaşçılarının çok iyi bildiği ve İsrail'in teknolojik ve istihbarat avantajlarının daha az önem taşıdığı bir bölgede uzun süreli bir çatışmaya sürüklenebilirler.

Financial Times, "Yetkililer sınırlı bir operasyon başlatmaya çalışsalar bile İsrail güçleri Hizbullah savaşçılarının çok iyi bildiği ve İsrail'in teknolojik ve istihbarat avantajlarının daha az önem taşıdığı bir bölgede uzun süreli bir çatışmaya sürüklenebilirler" dedi. Financial Times, ayrıca, Lübnan'a yönelik saldırıların İsrail'in İran'la doğrudan bir çatışma riskini de beraberinde getireceğini belirtti.