Bu köyde ağır hasta olmak yasak

İtalya'dakİ 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi. Köye en yakın hastanenin 45 km uzakta olduğu belirtilerek, acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi. Belediye Başkanı Antonio Torchia, bu hareketin mizahi bir provokasyon olarak tanımlandığını söyledi. Bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti.

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