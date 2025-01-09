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Bu köyde ağır hasta olmak yasak

İtalya'da Belcastro Köyü, sağlık yetersizliklerini protesto amacıyla halka hastalıklardan kaçınma talimatı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Bu köyde ağır hasta olmak yasak

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    İtalya'dakİ 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi. Köye en yakın hastanenin 45 km uzakta olduğu belirtilerek, acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi. Belediye Başkanı Antonio Torchia, bu hareketin mizahi bir provokasyon olarak tanımlandığını söyledi. Bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti.

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