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Bu kez de yamaç paraşütü: Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan göçmen öldü

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalışan Sahraaltı Afrika kökenli düzensiz bir göçmen, kontrolü kaybedip denize düşerek hayatını kaybetti.

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Bu kez de yamaç paraşütü: Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan göçmen öldü

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalışan düzensiz göçmen, denize düşerek hayatını kaybetti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde, deniz yüzeyine bariyer kuruldu. Fotoğraflar: AAİspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde, deniz yüzeyine bariyer kuruldu. Fotoğraflar: AA

BU KEZ YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE DENEDİ

İspanya haber ajansı EFE'nin sivil muhafız kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sahraaltı Afrika'dan gelen düzensiz göçmen, Fas'tan Sebte'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalıştı.

Genç yaşlardaki kişi, paraşütün kontrolünü kaybederek denize düştü.

Yetkililer, düzensiz göçmenin cansız bedenini buldu.

Fas'tan Sebte'ye geçen göçmenler.Fas'tan Sebte'ye geçen göçmenler.

İSPANYA'DA GÖÇMEN KRİZİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya'da Jandarma Müdürlüğü, ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı "Sebte'ye (Ceuta) 15 Ağustos'ta yeni bir kitlesel düzensiz göç girişimi" çağrılarının yapıldığı sosyal medya "kampanyasına" yönelik soruşturma başlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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