Brezilya Sao Paulo’da dehşet veren uçak kazasında yanlış kapı detayı! 10 kişi hayatta kaldı!

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da uçak kazası meydana geldi. Voepass Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, "Şirket, 2283 numaralı uçuştaki 61 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" dedi. Öte yandan Cuma günü bazı kişiler şans eseri trajik uçuşu kaçırdı. Uçağı kaçıran bir adam, Brezilya haber ajansı Globo'ya en az 10 kişinin yanlış kapıda beklediğini ve uçağın kalkmasından önce uçağı kaçırdığını söyledi. Yanlış kapıda olduklarını anladıklarında, görevlilere yalvardıkları ancak yine de uçağa alınmadıkları bildirildi.

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