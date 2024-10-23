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Brezilya Devlet Başkanı Lula Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: "Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki sözlerini tekrarlayarak, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:09 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:09
Brezilya Devlet Başkanı Lula Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

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Brezilya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi katılarak zirvede önemli değerlendirmelerde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula ve Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Brezilya Devlet Başkanı Lula ve Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ TEKRARLADI

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" diyen Lula, bu durumun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.

Lula, Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve barış müzakerelerinin başlatılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Küresel etkileri olabilecek iki savaşla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunan Lula, ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışma zamanı olduğunu söyledi.

BRICS (Fotoğraf: AA)BRICS (Fotoğraf: AA)

"DÜNYAMIZ TEKTİR VE GELECEĞİ KOLEKTİF EYLEME BAĞLIDIR"

Brezilya Devlet Başkanı Lula, G20 dönem başkanlığına verdikleri destek için diğer üye ülkelere teşekkür ederek, bu desteğin eşitsizliklerin azaltılması yönündeki girişimlerin ilerlemesi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Lula, iklim kriziyle ilgili sorunlara dikkat çekerek BRICS'in bu mücadelede kilit bir rol oynadığını ifade etti. "Dünyamız tektir ve geleceği kolektif eyleme bağlıdır," diyen Lula, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin gerekliliğini dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula (Fotoğraf: AA)Brezilya Devlet Başkanı Lula (Fotoğraf: AA)

"BRICS Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturuyor"

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS ülkelerinin son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli bir kısmını sağladığını ve dünyadaki nadir toprak elementlerinin büyük bölümüne sahip olduğunu belirtti. Lula, Brezilya'nın BRICS ülkelerine olan ihracatının 2003'ten 2023'e kadar 12 kat arttığını vurgulayarak, "BRICS, şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturuyor," dedi.

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