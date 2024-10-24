BM'den dikkat çeken Suriye mesajı: "Kolektif dikkatimize ihtiyacı var"

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BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı. Toplantıda üye ülkelere bilgi veren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, işgal altındaki Filistin toprakları, Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların arttığını vurguladı. Özel Temsilci Pedersen, "Bunun sıcaklığı Suriye'de de hissediliyor. Çok açık bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bölgesel yayılmanın Suriye'ye sıçraması hem Suriye hem de uluslararası barış ve güvenlik için çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Pedersen, yüzbinlerce Lübnanlının Suriye'ye kaçtığını belirterek, bu durumun Suriye'deki şiddetin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Pedersen, geçen ayın, son 13 yıl içinde İsrail'in Suriye'ye en fazla saldırı düzenlediği ay olduğunu ifade etti.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenledi (Fotoğraf: AA) İSRAİL SURİYE'YE 116 KEZ SALDIRI DÜZENLEDİ Pedersen, Suriye'de yaşam alanları dahil birçok yerin vurulduğunu ifade ederek, "Suriye hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenlediğini bildiriyor. Bu da 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı." dedi. Pedersen, İsrail'in saldırıları sonucunda alarm verici bir düzeyde sivil ölümlerinin meydana geldiğini belirtirken, aynı zamanda ekonomik altyapıya da ciddi zararlar verildiğini vurguladı. Pedersen, İsrail'in Beyrut ve Şam arasındaki yolu hedef almasının, kaçmaya çalışan sivilleri engellediğini ve kritik ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. "Siviller ve uluslararası barış ile güvenlik için korkunç ve tahmin edilemez sonuçlar doğurabilecek bir askeri, insani ve ekonomik fırtınanın oluştuğunu görüyoruz." diyen Pedersen, Suriye'nin bölgesel ihtilaftan korunmasının şart olduğunun altını çizdi.