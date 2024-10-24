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BM'den dikkat çeken Suriye mesajı: "Kolektif dikkatimize ihtiyacı var"

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bölgesel gerginliklerin artmasıyla Suriye'deki durumun kötüleştiğini vurgulayarak, "Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var," dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 00:38 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 00:38
BM’den dikkat çeken Suriye mesajı: Kolektif dikkatimize ihtiyacı var

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BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı. Toplantıda üye ülkelere bilgi veren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, işgal altındaki Filistin toprakları, Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların arttığını vurguladı.

Özel Temsilci Pedersen, "Bunun sıcaklığı Suriye'de de hissediliyor. Çok açık bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bölgesel yayılmanın Suriye'ye sıçraması hem Suriye hem de uluslararası barış ve güvenlik için çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Pedersen, yüzbinlerce Lübnanlının Suriye'ye kaçtığını belirterek, bu durumun Suriye'deki şiddetin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Pedersen, geçen ayın, son 13 yıl içinde İsrail'in Suriye'ye en fazla saldırı düzenlediği ay olduğunu ifade etti.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenledi (Fotoğraf: AA)İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenledi (Fotoğraf: AA)

İSRAİL SURİYE'YE 116 KEZ SALDIRI DÜZENLEDİ

Pedersen, Suriye'de yaşam alanları dahil birçok yerin vurulduğunu ifade ederek, "Suriye hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenlediğini bildiriyor. Bu da 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı." dedi.

Pedersen, İsrail'in saldırıları sonucunda alarm verici bir düzeyde sivil ölümlerinin meydana geldiğini belirtirken, aynı zamanda ekonomik altyapıya da ciddi zararlar verildiğini vurguladı. Pedersen, İsrail'in Beyrut ve Şam arasındaki yolu hedef almasının, kaçmaya çalışan sivilleri engellediğini ve kritik ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Siviller ve uluslararası barış ile güvenlik için korkunç ve tahmin edilemez sonuçlar doğurabilecek bir askeri, insani ve ekonomik fırtınanın oluştuğunu görüyoruz." diyen Pedersen, Suriye'nin bölgesel ihtilaftan korunmasının şart olduğunun altını çizdi.

M Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen (Fotoğraf: AA)M Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen (Fotoğraf: AA)

SURİYE'NİN "DERİN KIRILGANLIĞINI" BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

BM Özel Temsilcisi, bölgesel gerginliğin acilen azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bu gelişmelerin Suriye'deki ateşkes anlaşmalarını tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Pedersen, İsrail de dahil olmak üzere tüm aktörlerin uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini belirterek, ayrım gözetme, orantı ve önlem alma ilkelerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) rolüne de vurgu yaptı. Pedersen, tüm bu gelişmelerin Suriye'nin "derin kırılganlığını" bir kez daha ortaya koyduğunu ve kısmi çözümlerin yeterli olmayacağını ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, bölgesel gelişmelerin Suriye'deki insani durum üzerinde giderek daha fazla etki gösterdiğini dile getirdi. Lübnan'dan gelen kişilerin mevcut krizi tetiklediğini belirten Wosornu, hızlı bir acil durum tepkisi ve erken toparlanma yatırımlarının gerekli olduğunu vurguladı.

BM’den dikkat çeken Suriye mesajı: Kolektif dikkatimize ihtiyacı var

Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 425 bin kişinin kaçtı (Fotoğraf: AA)Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 425 bin kişinin kaçtı (Fotoğraf: AA)

LÜBNAN'DAN SURİYE'YE YAKLAŞIK 425 BİN KİŞİNİN KAÇTI

Wosornu, Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 425 bin kişinin kaçtığını, bunların yüzde 72'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti. Suriye'ye gelenlerin yüzde 60'ının çocuk olduğunu hatırlatan Wosornu, bu kişilerin güvenliğinin ve temel haklarının korunmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Tüm bu gelişmelerin, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Suriye'de meydana geldiğini ve kadınlar ile çocukların en büyük yükü taşıdığını vurgulayan Wosornu, Suriye için yapılan insani yardım çağrısının yalnızca dörtte birinin fonlandığını ifade ederek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

BM Suriye için ʺErken Toparlanma Stratejisiʺ açıklayacak (Fotoğraf: AA)BM Suriye için ʺErken Toparlanma Stratejisiʺ açıklayacak (Fotoğraf: AA)

BM "ERKEN TOPARLANMA STRATEJİSİ"Nİ DUYURACAK

Sürdürülebilir bir çözümün önemine dikkat çeken Wosornu, BM'nin önümüzdeki haftalarda Suriye için "Erken Toparlanma Stratejisi" açıklayacağını duyurdu. Bu stratejinin bölgelere yönelik insani yardım programlarını içereceğini aktaran Wosornu, "Bölgede gerginlik önlenmezse, şu anda Suriye'de gördüğümüz etkiler ve istikrarsızlık çok daha kötü bir hal alabilir," dedi. Wosornu, Suriye halkının uzun süredir acı çektiğini belirterek, bölgesel gerginliğin azaltılmasının yanı sıra Suriye için barış ve istikrar çabalarının yeniden canlandırılmasının aciliyet taşıdığını vurguladı.

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