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Boris Johnson’dan şoke eden çıkış! Obez çocuklara şişko dedi kiliseyi suçladı

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson şoke eden obez çıkışı ile gündeme damga vurdu. İngiltere’de obezite krizi yaşanırken Johnson, obezite sorunundan kiliseyi sorumlu tuttu. Johnson’ın esas şaşkına çeviren sözleri ise obezite ile mücadele eden çocuklarla ilgiliydi. Eski Başbakan, “Şimdi hepsi şişko ve ben onlara şişko desem vurulurdum ama gerçek bu.” dedi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:31
Boris Johnson’dan şoke eden çıkış! Obez çocuklara şişko dedi kiliseyi suçladı

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İngiltere'de obezite krizi yaşanırken eski Başbakan Boris Johnson'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Johnson obezite krizinden İngiltere Kilisesi'ni sorumlu tuttu ve obez çocukları ise "şişkolar" diye nitelendirirken gündeme damga vurdu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Takvim Fotoğraf ArşiviEski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Takvim Fotoğraf Arşivi

BORIS JOHNSON'DAN "ŞİŞKO" ÇIKIŞI

Eski başbakan, kendisi gençken sınıfta "şişko birinin bulunmasının çok nadir olduğunu" söyledi. Johnson "Şimdi hepsi şişko ve ben onlara şişko desem vurulurdum ama gerçek bu" diye ekledi.

2022-2023'te İngiltere'deki yetişkinlerin %64'ü aşırı kilolu veya obezdi. Obezite oranları yaşla birlikte artıyor ve 55 ile 64 yaşları arasında zirveye ulaşıyor, Takvim Fotoğraf Arşivi2022-2023'te İngiltere'deki yetişkinlerin %64'ü aşırı kilolu veya obezdi. Obezite oranları yaşla birlikte artıyor ve 55 ile 64 yaşları arasında zirveye ulaşıyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

OBEZİTEDEN KİLİSEYİ SORUMLU TUTTU: MANEVİ DESTEK SAĞLAYAMADIĞI İÇİN…

Johnson, İngiltere'deki obezite krizinden İngiltere Kilisesi'ni sorumlu tuttu ve kilise insanlara ihtiyaç duydukları "manevi desteği" sağlayamadığı için insanların "doymak bilmez bir şekilde yemek yemeye" yöneldiğini söyledi.

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İNGİLTERE'DE OBEZİTE KRİZİ

2022-2023'te İngiltere'deki yetişkinlerin %64'ü aşırı kilolu veya obezdi. Obezite oranları yaşla birlikte artıyor ve 55 ile 64 yaşları arasında zirveye ulaşıyor.

2023-2024 yıllarında, kabul yılındaki (dört ila beş yaş arası) çocukların %9,6'sı ve altıncı sınıftaki (10 ila 11 yaş arası) çocukların %22,1'i obezdi.

"HEPSİ ŞİŞKO"

Boris Johnson ise İngiltere'deki obezite sorunu ile ilgili "Çocukken, hepimiz sürekli sokakta oynardık. Şimdiki çocuklarda bunu göremezsiniz. Şimdi hepsi şişko ve ben onlara şişko desem vurulurdum ama gerçek bu." şeklinde konuştu.

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